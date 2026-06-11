"Песня красивая, дуэт бездушный: Alex Lim показал, как проходили съемки с Люсей Чеботиной

Казахстанец Александр Лим (более известен как Alex Lim) показал бэкстейдж со съемок мини-клипа на песню "Последний звонок", которую он исполнил в дуэте с российской певицей Люсей Чеботиной, сообщает Zakon.kz.

Mood-видео на написанную Игорем Крутым композицию вышло 26 мая 2026 года.

"А вы смотрели mood-видео на песню "Последний звонок"? Смотрите, как мы снимали", – обратился Alex Lim к своим подписчикам в Instagram 10 июня.

Многочисленные поклонники творчества казахстанского артиста завалили его восторженными комплиментами:

"Как красиво".

"Какой дуэт милый".

"Какая классная песня".

"Шикарная песня и дуэт!"

"Люся такая искренняя, милая".

"Очень красиво спето! Молодцы!"

"Очень крутой дуэт: Люся и Алекс".

"Песня очень красивая, дуэт потрясающий!"

"Очень классный дуэт получился! Голоса хорошо сочетаются!"

Но нашлись среди комментаторов и те, которые вновь напомнили Лиму и Чеботиной, что их дуэт не удался:

"Уберите Чеботину".

"Мужская партия – огонь".

"Если бы она не кривлялась, то было бы норм".

"Песня красивая, дуэт бездушный, равнодушны к друг другу".

"Дуэта не получилось, особенно в клипе. Вы ни разу даже не взглянули друг на друга".

"Образ у девушки так себе. Белая кофточка, очень короткая юбочка. Так не креативно".

"Люся бесит только меня или есть еще кто-то? Ну не сливаются голоса сильно все тут. Как Крутой ее продвигает?"

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