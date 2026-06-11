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Культура и шоу-бизнес

"Песня красивая, дуэт бездушный: Alex Lim показал, как проходили съемки с Люсей Чеботиной

певец Alex Lim, певица Люся Чеботина, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 15:07 Фото: Instagram/lim_0n
Казахстанец Александр Лим (более известен как Alex Lim) показал бэкстейдж со съемок мини-клипа на песню "Последний звонок", которую он исполнил в дуэте с российской певицей Люсей Чеботиной, сообщает Zakon.kz.

Mood-видео на написанную Игорем Крутым композицию вышло 26 мая 2026 года.

"А вы смотрели mood-видео на песню "Последний звонок"? Смотрите, как мы снимали", – обратился Alex Lim к своим подписчикам в Instagram 10 июня.

Многочисленные поклонники творчества казахстанского артиста завалили его восторженными комплиментами:

  • "Как красиво".
  • "Какой дуэт милый".
  • "Какая классная песня".
  • "Шикарная песня и дуэт!"
  • "Люся такая искренняя, милая".
  • "Очень красиво спето! Молодцы!"
  • "Очень крутой дуэт: Люся и Алекс".
  • "Песня очень красивая, дуэт потрясающий!"
  • "Очень классный дуэт получился! Голоса хорошо сочетаются!"

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"Она просто мешает": новый дуэт казахстанца Alex Lim вызвал споры, но вмешался Игорь Крутой

Но нашлись среди комментаторов и те, которые вновь напомнили Лиму и Чеботиной, что их дуэт не удался:

  • "Уберите Чеботину".
  • "Мужская партия – огонь".
  • "Если бы она не кривлялась, то было бы норм".
  • "Песня красивая, дуэт бездушный, равнодушны к друг другу".
  • "Дуэта не получилось, особенно в клипе. Вы ни разу даже не взглянули друг на друга".
  • "Образ у девушки так себе. Белая кофточка, очень короткая юбочка. Так не креативно".
  • "Люся бесит только меня или есть еще кто-то? Ну не сливаются голоса сильно все тут. Как Крутой ее продвигает?"

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Игорю Крутому вновь пришлось заступиться за Люсю Чеботину, спевшую дуэтом с казахстанцем Alex Lim

10 июня 2026 года стало известно, что Игорь Крутой, Игорь Николаев и Alex Lim готовят "кое-что особенное" для своих поклонников.

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Фото Динара Халдарова
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