"Песня красивая, дуэт бездушный: Alex Lim показал, как проходили съемки с Люсей Чеботиной
Фото: Instagram/lim_0n
Казахстанец Александр Лим (более известен как Alex Lim) показал бэкстейдж со съемок мини-клипа на песню "Последний звонок", которую он исполнил в дуэте с российской певицей Люсей Чеботиной, сообщает Zakon.kz.
Mood-видео на написанную Игорем Крутым композицию вышло 26 мая 2026 года.
"А вы смотрели mood-видео на песню "Последний звонок"? Смотрите, как мы снимали", – обратился Alex Lim к своим подписчикам в Instagram 10 июня.
Многочисленные поклонники творчества казахстанского артиста завалили его восторженными комплиментами:
- "Как красиво".
- "Какой дуэт милый".
- "Какая классная песня".
- "Шикарная песня и дуэт!"
- "Люся такая искренняя, милая".
- "Очень красиво спето! Молодцы!"
- "Очень крутой дуэт: Люся и Алекс".
- "Песня очень красивая, дуэт потрясающий!"
- "Очень классный дуэт получился! Голоса хорошо сочетаются!"
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Но нашлись среди комментаторов и те, которые вновь напомнили Лиму и Чеботиной, что их дуэт не удался:
- "Уберите Чеботину".
- "Мужская партия – огонь".
- "Если бы она не кривлялась, то было бы норм".
- "Песня красивая, дуэт бездушный, равнодушны к друг другу".
- "Дуэта не получилось, особенно в клипе. Вы ни разу даже не взглянули друг на друга".
- "Образ у девушки так себе. Белая кофточка, очень короткая юбочка. Так не креативно".
- "Люся бесит только меня или есть еще кто-то? Ну не сливаются голоса сильно все тут. Как Крутой ее продвигает?"
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