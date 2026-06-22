"Первый – Димаш": поклонники отреагировали на публичное обращение Игоря Крутого к казахстанцу Alex Lim

Сегодня, 22 июня 2026 года, день рождения отмечает казахстанский исполнитель и победитель международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2025" Александр Лим (известен как Alex Lim). С личным юбилеем его публично поздравил российский композитор Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.

Так, 71-летний маэстро опубликовал в своем Instagram фрагмент совместного выступления с песней "Вокзал" на "Песне года".

"Сегодня день рождения у Алекса Лима. За последнее время нас связало немало музыкальных историй, и мне особенно приятно, что наш творческий союз продолжает развиваться. Вместе мы уже создали несколько песен, которые нашли отклик у слушателей, и я уверен, что впереди нас ждет еще много нового в совместном творчестве… С днем рождения, Алекс! Желаю вдохновения, счастья, любви зрителей и новых творческих побед. Рад идти этот путь вместе", – трогательно обратился к казахстанцу Крутой.

В свою очередь Лим в комментариях написал: "Спасибо большое, Игорь Яковлевич".

К поздравлениям с 35-летием присоединились подписчики Крутого. Они в очередной раз поблагодарили маэстро, что он заметил талант Алекса, а имениннику пожелали счастья, здоровья и новых хитов:

"Как же красиво, с днем рождения, Саша".

"С днем рождения, желаю дальнейших творческих успехов".

"С днем рождения тебя, Алекс, успехов тебе! Павлодар ждет тебя".

"Это произведение прозвучало великолепно, хочется слушать на повторе".

"Лучший! Спасибо Игорю Крутому, что замечает таланты и помогает, поддерживает их!"

"С днем рождения, Алекс. Вдохновения, новых песен, удачи, любви и, конечно, здоровья".

"Игорь Яковлевич, спасибо, что ищете и открываете таких талантливых людей и пишете для них песни".

"Моя мама, когда слышит Алекса Лима: "О, это же твой казах, который второй (первый – Димаш)!" С днем рождения".

"С днем рождения Алекса, новых проектов, новых песен, и спасибо, Игорь Яковлевич, что открываете новые молодые таланты!"

"Игорь Яковлевич, как же здорово и классно поет Александр! Здоровья, творческого вдохновения, воплощение новых проектов в жизнь!"

"Игорь Яковлевич, спасибо за то, что открыли России и миру Алекса! Желаю новых совместных проектов, волшебных песен, творческого вдохновения и покорения новых горизонтов! С днем рождения, Алекс! Впереди только лучшее!"

"Игорь Яковлевич, как хорошо, что вы нам открыли столько замечательных классных людей! Алекс вошел в нашу жизнь естественным дуновением свежего ветра, спасая от духоты... Новое дыхание, сильные песни, необыкновенный голос. Все по-крутовски! С днем рождения Алекса! Ждем много новых песен на музыку самого крутого композитора в мире!"

10 июня 2026 года Alex Lim показал, как проходили съемки mood-видео на песню "Последний звонок" с Люсей Чеботиной.