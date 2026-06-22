"Первый – Димаш": поклонники отреагировали на публичное обращение Игоря Крутого к казахстанцу Alex Lim
Так, 71-летний маэстро опубликовал в своем Instagram фрагмент совместного выступления с песней "Вокзал" на "Песне года".
"Сегодня день рождения у Алекса Лима. За последнее время нас связало немало музыкальных историй, и мне особенно приятно, что наш творческий союз продолжает развиваться. Вместе мы уже создали несколько песен, которые нашли отклик у слушателей, и я уверен, что впереди нас ждет еще много нового в совместном творчестве… С днем рождения, Алекс! Желаю вдохновения, счастья, любви зрителей и новых творческих побед. Рад идти этот путь вместе", – трогательно обратился к казахстанцу Крутой.
В свою очередь Лим в комментариях написал: "Спасибо большое, Игорь Яковлевич".
К поздравлениям с 35-летием присоединились подписчики Крутого. Они в очередной раз поблагодарили маэстро, что он заметил талант Алекса, а имениннику пожелали счастья, здоровья и новых хитов:
- "Как же красиво, с днем рождения, Саша".
- "С днем рождения, желаю дальнейших творческих успехов".
- "С днем рождения тебя, Алекс, успехов тебе! Павлодар ждет тебя".
- "Это произведение прозвучало великолепно, хочется слушать на повторе".
- "Лучший! Спасибо Игорю Крутому, что замечает таланты и помогает, поддерживает их!"
- "С днем рождения, Алекс. Вдохновения, новых песен, удачи, любви и, конечно, здоровья".
- "Игорь Яковлевич, спасибо, что ищете и открываете таких талантливых людей и пишете для них песни".
- "Моя мама, когда слышит Алекса Лима: "О, это же твой казах, который второй (первый – Димаш)!" С днем рождения".
- "С днем рождения Алекса, новых проектов, новых песен, и спасибо, Игорь Яковлевич, что открываете новые молодые таланты!"
- "Игорь Яковлевич, как же здорово и классно поет Александр! Здоровья, творческого вдохновения, воплощение новых проектов в жизнь!"
- "Игорь Яковлевич, спасибо за то, что открыли России и миру Алекса! Желаю новых совместных проектов, волшебных песен, творческого вдохновения и покорения новых горизонтов! С днем рождения, Алекс! Впереди только лучшее!"
- "Игорь Яковлевич, как хорошо, что вы нам открыли столько замечательных классных людей! Алекс вошел в нашу жизнь естественным дуновением свежего ветра, спасая от духоты... Новое дыхание, сильные песни, необыкновенный голос. Все по-крутовски! С днем рождения Алекса! Ждем много новых песен на музыку самого крутого композитора в мире!"
Материал по теме
10 июня 2026 года Alex Lim показал, как проходили съемки mood-видео на песню "Последний звонок" с Люсей Чеботиной.