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Культура и шоу-бизнес

Стали известны новые детали о травме P. Diddy в тюрьме

стали известны новые детали о травме Diddy в тюрьме, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 00:45 Фото: Facebook/Diddy
Американский рэпер и музыкальный продюсер Шон Комбс (P. Diddy), предположительно, пострадал в драке с заключенным в федеральной тюрьме FCI Fort Dix в штате Нью-Джерси, сообщает Zakon.kz.

По информации Complex, конфликт произошел 9 октября во время прогулки. Противником музыканта, как утверждается, стал Кристофер "Дудус" Коук – осужденный наркоторговец с Ямайки, отбывающий 23-летний срок.

Источники говорят, что Комбс получил травму головы и был доставлен в медицинское учреждение за пределами тюрьмы. Как уточняется, около часа ночи 10 октября у исправительного учреждения заметили машину скорой помощи. До семи утра рэпер вернулся в тюрьму. Его травмы, как утверждается, не представляли угрозы для жизни.

Иностранные СМИ предполагают, что конфликт мог быть связан с ужесточением проверок в тюрьме после публикации NBC News о предполагаемых привилегиях рэпера. В материале утверждалось, что некоторые заключенные получали деньги за приготовление еды, уборку и массаж для Комбса. После публикации администрация учреждения провела обыски, в ходе которых изымали запрещенные предметы, в том числе мобильные телефоны. По данным источников, среди заключенных, лишившихся телефонов, был и Коук.

Сообщается, что после предполагаемой драки обоих заключенных дополнительно поместили в изолированные условия содержания на две недели.

Комбс отбывает 50-месячный срок после осуждения в июле 2025 года по двум пунктам обвинения в перевозке людей с целью занятия проституцией. По более тяжким обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и участии в преступном сговоре его оправдали. Рэпер обжалует приговор.

Федеральное бюро тюрем США отказалось комментировать обстоятельства содержания и состояние здоровья конкретных заключенных, сославшись на соображения конфиденциальности и безопасности.

Ранее сообщалось, что P. Diddy увезли из тюрьмы на скорой.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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