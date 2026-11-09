Alex Lim и Игорь Крутой получили сразу три платиновые награды

Сразу три совместные песни казахстанского исполнителя Александра Лима (Alex Lim) и российского композитора Игоря Крутого получили платиновый статус, сообщает Zakon.kz.

Об этом счастливые артисты объявили совместным постом в Instagram.

"Дорогие друзья, у нас с Игорем Яковлевичем еще один замечательный повод для радости. Наши совместные песни "Целый мир", "Неземная" и "Отпусти меня", выпущенные на музыкальном лейбле Fenix Music, получили платиновый статус", – написал Лим 7 ноября 2026 года.

Он подчеркнул, что для любого музыканта такие награды очень приятны.

"Но самое главное – понимать, что песни, в которые мы вкладываем столько сил, времени и души, находят отклик в ваших сердцах", – отметил казахстанец.

Также 35-летний исполнитель поблагодарил всех причастных к такому радостному событию.

"Спасибо всем, кто слушает нашу музыку, делится ею с близкими, приходит на концерты и поддерживает наше творчество! Отдельное спасибо команде Fenix Music за сотрудничество и работу над нашими релизами! А мы с Игорем Яковлевичем продолжаем творить, ведь впереди еще много интересного", – заключил Александр.

Поклонники в комментариях осыпали Лима и Крутого поздравлениями и теплыми словами. Также их призвали не останавливаться на достигнутом и продолжить выпускать совместные композиции:

"Вы – крутые!"

"Юхуууу, поздравляем! Лучшие!"

"Поздравляю, дорогие! Как здорово!"

"Удачи! Здоровья! Успехов! Вдохновения!"

"Все композиции спеты с душой, артистизмом и чувством! Песни, в которых есть смысл слов и глубина".

"Поздравляю, Игорь Яковлевич и Александр! Очень нравится ваше совместное творчество. Дальнейших творческих успехов".

"Поздравляю вас, наши дорогие! Игорь Яковлевич с Алексом проделали отличную работу! В дальнейшем больших успехов и новых творений!"

"Молодцы! Поздравляю вас! Творите и дальше такие замечательные шедевры. У вас даже есть схожесть с фениксом – это то, что вы умеете возрождать старые песни, давая им новую энергию и жизнь".

"Наши поздравления из Германии! Саша, гордость наша! Таких высот достиг! Чтоб все у тебя в будущем складывалось так же успешно! На радость твоим родным и нам! Отдельное спасибо Игорю Крутому!"

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