Alex Lim и Игорь Крутой получили сразу три платиновые награды
Фото: Instagram/lim_0n, igorkrutoy65 и fenixmusiclabel
Сразу три совместные песни казахстанского исполнителя Александра Лима (Alex Lim) и российского композитора Игоря Крутого получили платиновый статус, сообщает Zakon.kz.
Об этом счастливые артисты объявили совместным постом в Instagram.
"Дорогие друзья, у нас с Игорем Яковлевичем еще один замечательный повод для радости. Наши совместные песни "Целый мир", "Неземная" и "Отпусти меня", выпущенные на музыкальном лейбле Fenix Music, получили платиновый статус", – написал Лим 7 ноября 2026 года.
Он подчеркнул, что для любого музыканта такие награды очень приятны.
"Но самое главное – понимать, что песни, в которые мы вкладываем столько сил, времени и души, находят отклик в ваших сердцах", – отметил казахстанец.
Также 35-летний исполнитель поблагодарил всех причастных к такому радостному событию.
"Спасибо всем, кто слушает нашу музыку, делится ею с близкими, приходит на концерты и поддерживает наше творчество! Отдельное спасибо команде Fenix Music за сотрудничество и работу над нашими релизами! А мы с Игорем Яковлевичем продолжаем творить, ведь впереди еще много интересного", – заключил Александр.
Поклонники в комментариях осыпали Лима и Крутого поздравлениями и теплыми словами. Также их призвали не останавливаться на достигнутом и продолжить выпускать совместные композиции:
- "Вы – крутые!"
- "Юхуууу, поздравляем! Лучшие!"
- "Поздравляю, дорогие! Как здорово!"
- "Удачи! Здоровья! Успехов! Вдохновения!"
- "Все композиции спеты с душой, артистизмом и чувством! Песни, в которых есть смысл слов и глубина".
- "Поздравляю, Игорь Яковлевич и Александр! Очень нравится ваше совместное творчество. Дальнейших творческих успехов".
- "Поздравляю вас, наши дорогие! Игорь Яковлевич с Алексом проделали отличную работу! В дальнейшем больших успехов и новых творений!"
- "Молодцы! Поздравляю вас! Творите и дальше такие замечательные шедевры. У вас даже есть схожесть с фениксом – это то, что вы умеете возрождать старые песни, давая им новую энергию и жизнь".
- "Наши поздравления из Германии! Саша, гордость наша! Таких высот достиг! Чтоб все у тебя в будущем складывалось так же успешно! На радость твоим родным и нам! Отдельное спасибо Игорю Крутому!"
Материал по теме
"Мне нечего вам сказать": Игорь Крутой ответил казахстанке о сотрудничестве с Димашем
30 октября 2026 года Alex Lim и Игорь Крутой представили новое звучание песни "Любовница" и нарвались на хейт. А все дело в том, что эту композицию когда-то исполняла Ирина Аллегрова, и некоторые заявили, что казахстанцу не стоило ее перепевать. Но 72-летний композитор ответил каждому.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript