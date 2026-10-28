"Мне нечего вам сказать": Игорь Крутой ответил казахстанке о сотрудничестве с Димашем
Под публикацией 72-летний народный артист РФ поделился своими рассуждениями о том, почему у него получилось достичь таких высот.
"Почему у меня получилось? Этот вопрос заставил меня задуматься… Наверное, потому что сошлись сразу несколько важных обстоятельств: любовь к музыке, упорный труд, вера в свое дело и поддержка близких людей. Но не буду скрывать – без везения тоже не обошлось", – написал Крутой.
Также он обратился с вопросом к своим подписчикам: "А как вы считаете, что важнее на пути к мечте – талант, труд или удача?"
На пост отреагировала поклонница из Казахстана.
"Очень мудрый, умный, очень талантливый! При этом очень скромный, порядочный, трудолюбивый… Был прекрасный тандем с Димашем… Хотя… думаю, еще не вечер… И, может, еще подарите прекрасные совместные шедевры. Мы в Казахстане все еще надеемся", – написала она.
Ответ от Игоря Яковлевича не заставил себя ждать.
"Мне нечего вам сказать по этому поводу", – заявил композитор.
В целом, фанаты творчества Крутого в очередной раз осыпали его комплиментами и пожелали ему успехов:
- "Вы – лучший".
- "Поистине Крутой!"
- "Спасибо за музыку!"
- "Вас хочется слушать всегда".
- "Интеллект, упорство и трудолюбие".
- "Будьте всегда здоровы, Игорь Яковлевич".
- "Игорь Яковлевич, вы – прекрасный человек".
- "Потому что он – лучший, поэтому и получилось".
- "Харизма, человечность, честность, любовь к своему делу, любовь к людям – это все рано или поздно приведет к удаче".
- "Любимый наш маэстро! Мало того, что вы – композитор гениальный, так еще и человечище с большой буквы, порядочный, скромный, добрый! Здоровья вам и творческих успехов!"
- "Просто пример для многих, как может и должен выглядеть и вести себя человек, на музыке которого выросла целая эпоха! Большое вам спасибо за все, что вы сделали и продолжаете делать, в том числе для молодых исполнителей, и дай бог вам здоровья!"
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