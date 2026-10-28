"Мне нечего вам сказать": Игорь Крутой ответил казахстанке о сотрудничестве с Димашем

Сегодня, 28 октября 2026 года, известный российский композитор Игорь Крутой опубликовал новый пост в Instagram. На него отреагировала казахстанка, которой маэстро быстро ответил, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией 72-летний народный артист РФ поделился своими рассуждениями о том, почему у него получилось достичь таких высот.

"Почему у меня получилось? Этот вопрос заставил меня задуматься… Наверное, потому что сошлись сразу несколько важных обстоятельств: любовь к музыке, упорный труд, вера в свое дело и поддержка близких людей. Но не буду скрывать – без везения тоже не обошлось", – написал Крутой.

Также он обратился с вопросом к своим подписчикам: "А как вы считаете, что важнее на пути к мечте – талант, труд или удача?"

На пост отреагировала поклонница из Казахстана.

"Очень мудрый, умный, очень талантливый! При этом очень скромный, порядочный, трудолюбивый… Был прекрасный тандем с Димашем… Хотя… думаю, еще не вечер… И, может, еще подарите прекрасные совместные шедевры. Мы в Казахстане все еще надеемся", – написала она.

Ответ от Игоря Яковлевича не заставил себя ждать.

"Мне нечего вам сказать по этому поводу", – заявил композитор.

В целом, фанаты творчества Крутого в очередной раз осыпали его комплиментами и пожелали ему успехов:

"Вы – лучший".

"Поистине Крутой!"

"Спасибо за музыку!"

"Вас хочется слушать всегда".

"Интеллект, упорство и трудолюбие".

"Будьте всегда здоровы, Игорь Яковлевич".

"Игорь Яковлевич, вы – прекрасный человек".

"Потому что он – лучший, поэтому и получилось".

"Харизма, человечность, честность, любовь к своему делу, любовь к людям – это все рано или поздно приведет к удаче".

"Любимый наш маэстро! Мало того, что вы – композитор гениальный, так еще и человечище с большой буквы, порядочный, скромный, добрый! Здоровья вам и творческих успехов!"

"Просто пример для многих, как может и должен выглядеть и вести себя человек, на музыке которого выросла целая эпоха! Большое вам спасибо за все, что вы сделали и продолжаете делать, в том числе для молодых исполнителей, и дай бог вам здоровья!"

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