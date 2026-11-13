В Алматы пройдет театральный фестиваль, посвященный 10-летию театра "Алатау"
Торжественное открытие фестиваля состоится 15 ноября.
В фестивале примут участие театральные коллективы из разных регионов Казахстана, которые представят зрителям избранные спектакли различных жанров. Среди участников – театры Жезказгана, Астаны, Талдыкоргана, Кызылорды, Караганды и Западно-Казахстанской области, а также творческие коллективы Алматы.
В программу фестиваля вошли спектакли "Мәмлүк", "Войцек", "Сәйгүлік", She Is Aiel, "Жабайы алма", "Найзағай", "Қорғансыз", "Томирис", "Ортеке", "Ромео и Джульетта" и "Гүлге ұмтылған екеу".
Кроме того, в рамках фестиваля состоится республиканская научно-практическая конференция на тему "Дәстүрлі өнер және заманауи театр кеңістігі". Участники конференции обсудят направления развития национального театрального искусства, а также актуальные вопросы современного театрального процесса.