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Культура и шоу-бизнес

В Алматы пройдет театральный фестиваль, посвященный 10-летию театра "Алатау"

фестиваль, театр, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 13:03 Фото: пресс-служба акимата Алматы
С 15 по 20 ноября 2026 года при поддержке акимата города Алматы состоится республиканский театральный фестиваль ALMATY THEATRE FESTIVAL, посвященный 10-летнему юбилею театра традиционного искусства "Алатау", сообщает Zakon.kz.

Торжественное открытие фестиваля состоится 15 ноября.

В фестивале примут участие театральные коллективы из разных регионов Казахстана, которые представят зрителям избранные спектакли различных жанров. Среди участников – театры Жезказгана, Астаны, Талдыкоргана, Кызылорды, Караганды и Западно-Казахстанской области, а также творческие коллективы Алматы.

анонс, фестиваль, театры, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 13:03

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В программу фестиваля вошли спектакли "Мәмлүк", "Войцек", "Сәйгүлік", She Is Aiel, "Жабайы алма", "Найзағай", "Қорғансыз", "Томирис", "Ортеке", "Ромео и Джульетта" и "Гүлге ұмтылған екеу".

Кроме того, в рамках фестиваля состоится республиканская научно-практическая конференция на тему "Дәстүрлі өнер және заманауи театр кеңістігі". Участники конференции обсудят направления развития национального театрального искусства, а также актуальные вопросы современного театрального процесса.

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Айсулу Омарова
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