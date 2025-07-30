Успех в Авиньоне открыл алматинским театрам путь в Европу

Алматинские театры успешно представили Казахстан на крупнейшем театральном фестивале мира – Avignon Off, который прошел во Франции. Это Театр традиционного искусства "Алатау", Государственный театр кукол, ARTиШОК и Jolda.

Первые два коллектива являются государственными и находятся в ведении Управления культуры города Алматы. Театры показали разнообразные по жанру постановки и покорили европейскую публику.

Фото: акимат города Алматы

"Участие наших театров на мировых площадках, укрепление международных связей и развитие потенциала артистов – стратегически важные задачи, которые мы успешно реализуем. Таким образом театры продвигают культуру нашей страны и получают ценный опыт. Наши коллективы не только нашли свою аудиторию в Европе, но и привлекли внимание продюсеров и театральных менеджеров, которые уже делают предложения о гастролях на других мировых сценах. В перспективе эта работа позволит вывести государственные театры на самоокупаемость. Мы, как менеджеры, создаем условия для развития артистов, ведем переговоры и проводим комплексную работу. Именно такую задачу ставит перед нами аким города", – отметил руководитель Управления культуры Гани Майлибаев.

Фото: акимат города Алматы

Население Авиньона – всего 90 тысяч человек. Однако на время фестиваля город превращается в мировую театральную столицу, привлекая туристов со всего мира. В течение трех недель на площадках Avignon Off театры ежедневно показывали 1 785 спектаклей. В городе было развернуто 130 сцен, по итогам фестиваля продано 1 600 000 билетов на общую сумму 22 миллиона евро.

Jolda Dance Theatre представила Казахстан спектаклем Tamyr, в котором соединились древняя сила обряда бата и язык современного танца и музыки.

"Участие Jolda в Avignon OFF – удивительный опыт. Мы рады, что наш спектакль вызвал живой интерес у европейской публики. После представления к нам подходили кураторы, продюсеры, хореографы с отзывами, вопросами, приглашениями. Уже поступили предложения от фестивалей в Германии, Франции, Италии. И что важнее всего – мы убедились, что современное искусство из Центральной Азии звучит актуально и мощно на международной сцене. Мы благодарны акимату и организаторам фестиваля", – поделилась основательница Jolda Dance Theatre, режиссер спектакля Tamyr Жанна Туленды.

Фото: акимат города Алматы

Театр традиционного искусства "Алатау" представил концертно-театрализованный спектакль Steppes Rhapsody, который посетили зрители из Франции, Германии, Италии, Австрии и других стран. Они с восторгом слушали казахские народные песни, кюи, произведения Курмангазы Сагырбайулы, Нургисы Тлендиева и песни об Алматы. Зрителей впечатлил также күй тартыс и сцены с использованием айбалты.

"Наш театр – относительно молодой, в новом сезоне нам исполнится 10 лет. Несмотря на это, мы достигли значимых результатов не только в Алматы, но и за его пределами. Avignon OFF – мечта каждого театрала. Здесь выступают самые необычные, прогрессивные и уверенные коллективы. И нам было приятно быть среди них на равных – нас принимали на ура. На сцене играл ансамбль на 20 национальных инструментах, звучали известные кюи, были танцы и трюки с айбалтой. После выступлений зрители подходили, делились эмоциями. Мы благодарны публике и акимату Алматы за поддержку молодых артистов", – рассказал режиссер Steppes Rhapsody Адлет Таменов.

Государственный театр кукол произвел настоящий фурор, представив Ромео и Джульетту на казахском языке в современной интерпретации. Выразительная игра, мимика и пластика впечатлили не только французскую публику. Спектакль театра кукол был отобран среди 18 постановок из разных стран для участия в престижном International Shakespeare Festival.

"В Авиньоне мы достигли соглашений с театрами из Германии, Австрии и других стран. Для нашего театра это был важный творческий вызов. Наш спектакль посетили эксперты, которые проводят Шекспировский фестиваль. Им понравилась наша работа. И мы приглашены на International Shakespeare Festival. Он проводится в Крайове с 1994 года и считается одним из самых авторитетных на театральной арене. В 2024 году он представил 380 спектаклей на 70 площадках с аудиторией более 200 тысяч человек. Пройти такой отбор – большое достижение", – отметил актер театра Шохан Кулназаров.

Фото: акимат города Алматы

Независимый театр ARTиШОК представил спектакль Cabaret Maïakovsky по поэме Владимира Маяковского "Облако в штанах".

"Я помню, как 10 лет назад мы обсуждали с коллегами, как было бы здорово попасть в Авиньон. И вот благодаря огромной работе продюсеров, посольств Франции и Казахстана, акимата Алматы, Управления культуры и AlmatyCreative это стало возможным. Такую поддержку независимый театр получает впервые. На пороге 25-летия ARTиШОК мы пережили самый яркий профессиональный опыт последних лет. В сентябре мы представим обновленную версию спектакля в Алматы", – рассказала директор театра Анастасия Тарасова.

В целом июль выдался активным для сферы культуры. Театр традиционного искусства "Алатау" показал спектакль "Мамлюк. Султан Бейбарыс" на XVII Международном театральном фестивале имени А. П. Чехова в Москве. Казахский государственный цирк при поддержке акимата провел III Международный фестиваль циркового искусства ALMATY CIRCUS FESTIVAL. В нем участие приняли лучшие артисты из 15 стран. Гран-при завоевал уникальный номер труппы "Hassak".