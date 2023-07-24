Близ Фукусимы поймали рыбу с радиоактивным цезием

В рыбе, обитавшей вблизи дренажных отверстий АЭС "Фукусима-1", обнаружили содержание радиоактивного цезия, в 180 раз превышающее установленный в Японии предел безопасности, сообщает Zakon.kz.

В черной рыбе, выловленной 18 мая оператором АЭС Tokyo Electric Power Company (Tepco), было обнаружено 18 тыс. беккерелей цезия-137 на килограмм по сравнению с установленным законом максимальным уровнем в 100 беккерелей на килограмм, сообщает The Guardian.



План Японии по выпуску 1,3 млн тонн очищенной воды с АЭС "Фукусима" вызвал обеспокоенность в регионе, несмотря на одобрение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ООН. Гонконг пригрозил запретить импорт продовольствия из 10 японских префектур, если сброс воды будет осуществлен в соответствии с планом.

На этой неделе Китай начал поголовную проверку на радиоактивность японских морепродуктов, в результате чего некоторые оптовые компании прекратили поставки такой продукции из Японии.

Отвечая на вопрос об опасениях по поводу сброса воды, представитель Tepco повторил, что компания уверена в том, что "воздействие на население и окружающую среду будет незначительным".



Дождевая вода с территорий вокруг первого, второго и третьего реакторов стекает на внутренний волнорез, где в мае поймали рыбу-скалу. По данным Tepco, концентрация цезия в отложениях на морском дне в районе внутреннего мола составляет более 100 тыс. беккерелей на кг.

Поскольку сразу после аварии в порт АЭС "Фукусима-1" поступала загрязненная вода, компания Tepco с 2012 года периодически вылавливает рыбу из порта с помощью рыболовных сетей, установленных для предотвращения ее выхода за пределы порта.

В период с мая 2022 года по май 2023 года в порту АЭС "Фукусима" обнаружили 44 рыбы с содержанием цезия выше 100 беккерелей на килограмм.

Причем 90% из них были выловлены во внутреннем волнорезе или вблизи него. Среди других особей с особенно высокой радиоактивностью были обнаружены угорь с содержанием 1 700 беккерелей на кг, его поймали в июне 2022 года, и каменная форель с содержанием 1 200 беккерелей.



Регулярный мониторинг рыбы у внутреннего мола был приостановлен после того, как в январе 2016 года были установлены сети, удерживающие потенциально загрязненную рыбу в зоне.

"Однако когда в январе 2022 года у побережья Сома (примерно в 50 км к северу от АЭС) поймали черную рыбу-скалу с концентрацией радиоактивных веществ, превышающей нормативные показатели. Tepco вновь начали отбор проб в этой зоне, одновременно установив дополнительные сети, чтобы предотвратить выход рыбы из порта". представитель компании Tepco

Поставки черной каменной рыбы, выловленной у берегов префектуры Фукусима, были приостановлены в феврале 2022 года после обнаружения радиации и до сих пор не возобновлены. Высокий уровень радиоактивности, обнаруженный в исследуемом образце, позволил властям предположить, что он вытек из порта атомной станции. Все виды морепродуктов из районов, прилегающих к АЭС, регулярно проверяются на радиоактивность.

В следующем месяце компания Tepco должна начать сброс более 1,3 млн тонн очищенной воды с АЭС "Фукусима", и этот процесс займет несколько десятилетий.

Эта операция была одобрена МАГАТЭ, но подверглась критике со стороны Китая и оппозиционных партий в Южной Корее, а также вызвала беспокойство на некоторых тихоокеанских островах.

Фумио Кисида, премьер-министр Японии, во время своего недавнего турне по Ближнему Востоку ответил на решение Китая провести испытания японских морепродуктов. Выступая во вторник в Дохе, Кисида заявил, что его правительство будет "настаивать на обсуждении, основанном на научных данных", вопроса о сбросе воды с АЭС "Фукусима".