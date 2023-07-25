Илон Маск снова признан самым богатым человеком в мире

Бизнесмен Илон Маск в очередной раз вернул себе звание самого богатого человека в мире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Forbes, их рейтинг обновляется в режиме реального времени. 24 июля акции Tesla выросли на 2,5%. А значит и состояние изобретателя выросло на $4,1 млрд и достигло $241 млрд. Это позволило главе Tesla в очередной раз вырваться вперед в гонке с Бернаром Арно, возглавляющим Louis Vuitton Moet Hennessy с его $234,6 млрд.

Третье место в списке самых богатых людей занимает основатель Amazon Джефф Безос с $151,9 млрд.

В декабре прошлого года Бернар Арно впервые возглавил рейтинг богатейших людей мира. В феврале 2023 года Маск опять вышел в лидеры, но уже в апреле Арно вернул себе первое место.