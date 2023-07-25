США призывают Россию вернуться к зерновой сделке

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США выступают за восстановление зерновой сделки, сообщает Zakon.kz

Комментируя статью президента РФ Владимира Путина, опубликованную в преддверии саммита Россия - Африка на брифинге Карин Жан-Пьер заявила, что США призывают восстановить черноморскую зерновую сделку, даже если Россия готова заместить поставки на мировой рынок украинского продовольствия.

"Я говорила довольно ясно, что России нужно вернуться к соглашению, которое было, к зерновой сделке. В этом - решение. В этом - ответ. Вот к чему мы будем продолжать призывать", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее сообщалось, что на сайте Кремля в преддверии саммита Россия - Африка опубликовали статью президента РФ, где Путин сообщил, что Россия в этом году ожидает рекордный урожай и готова заместить украинское зерно, которое поставлялось в рамках стамбульских договоренностей.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал РФ вернуться к исполнению черноморской инициативы "в свете его последнего предложения".