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Пресс-секретарь Белого дома получила вторую должность

Белый дом, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 07:40 Фото: Х/K_JeanPierre
7 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер получила дополнительную должность, сообщает Zakon.kz.

Теперь Карин Жан-Пьер – старший советник президента США Джо Байдена. При этом она сохранит и свой нынешний пост. Информацию о профессиональном росте указали на странице Жан-Пьер в Wikipedia.

Белый дом, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 07:40

Фото: Х/K_JeanPierre

Судя по комментариям в соцсетях, ее назначение связывают с возросшей ролью коммуникаций и взаимодействия со СМИ в администрации Байдена. С другой стороны – неудивительно, если эту должность она "выторговала" в преддверии выборов президента США.

Сторонники Трампа тоже не сидят без дела. К примеру, 6 октября американский предприниматель Илон Маск сменил фотографию своего профиля в принадлежащей ему соцсети Х в поддержку кандидата от республиканцев.

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