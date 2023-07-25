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В Кыргызстане ввели режим ЧС в энергетической отрасли до 2026 года

президент Кыргызстана Фото: пресс-служба президента Кыргызстана
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ "О чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызской Республики". Указ начнет действовать с 1 августа, сообщает Zakon.kz.

Указ подписали для принятия экстренных мер по выводу Кыргызстана из энергетического кризиса, связанного с климатическими вызовами, низким уровнем притока воды в бассейне реки Нарын, нехваткой генерирующих мощностей в условиях стремительно опережающего роста энергопотребления, сообщает 24.kg.

"Объявить с 1 августа 2023 года режим чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызстана со сроком действия до 31 декабря 2026 года".указ президента Кыргызстана

Кабинет министров в недельный срок должен предоставить Министерству энергетики КР право определения и выделения земельных участков, пригодных для использования возобновляемых источников энергии, с последующей их передачей Фонду зеленой энергетики при кабмине.

Кроме этого, указ предоставляет исключительные права министру энергетики страны. Он будет координировать работу замминистров сельского хозяйства, природных ресурсов, экологии и технадзора, курирующих вопросы земельного и водного фонда, а также координировать работу директоров институтов по этой сфере.

Он также сможет вносить предложения об освобождении от занимаемой должности лиц, которые не справляются с задачами.

Министр энергетики сможет провести инвентаризацию земельных участков, пригодных для использования возобновляемых источников энергии, а также прекращать права пользования земельными участками, выделенных на строительство объектов в сфере энергетики. 

За ненадлежащее исполнение указа за министром установили персональную ответственность.

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