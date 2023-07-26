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Садыр Жапаров о режиме ЧС: Мы только расширим полномочия Минэнерго

президент Кыргызстана Фото: пресс-служба Акорды
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров разъяснил, с чем связано введение режима чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли. Режим ЧС ввели до 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По его словам, никакой чрезвычайной ситуации нет. Этим указом власти наделили министра энергетики полномочиями оперативно принимать решения при разных обстоятельствах, сообщает Кабар.

Министр будет координировать вопросы, связанные с генерацией энергии, и будет вправе давать поручения местным органам власти и заместителям глав областных отделов министерства.

"Так он сможет держать под контролем ситуацию в энергосекторе и при необходимости принимать важные решения в оперативном порядке. До этого министр не мог давать поручения напрямую другим органам, из-за чего проблемы в энергетике до сих пор решаются с большими усилиями и не доводятся до конца. На сегодня у нас есть вопросы, которые обсуждаются между ведомствами более полугода. Поэтому меры, предусмотренные в указе, нацелены на быстрое решение проблемных вопросов".Садыр Жапаров

Президент также рассказал, что к 2026 году в Кыргызстане по плану должно завершиться строительство ряда малых ГЭС. За счет этого в Кыргызстане вырастет объем генерации электроэнергии. Но для реализации этих проектов министру энергетики нужно дать соответствующие полномочия.

Жапаров заявил, что кыргызстанцы уже давно переживают чрезвычайную ситуацию в энергетике, поскольку страна годами импортирует электроэнергию.

"Нам нужно постепенно отходить от импорта, с каждым годом сокращая его объем. Да, в этом году воды мало. Это происходит не только в Кыргызстане, но и во всем регионе. Несмотря на это, даст бог, мы из зимы выйдем благополучно, учитывая нашу ТЭЦ, а также за счет заключенных договоров с другими странами. Поэтому нашим людям незачем беспокоиться об электричестве. Не нужно поддаваться всякого рода провокациям и слухам о том, что якобы в энергетике введена ЧС, энергетика провалилась и зимой ситуация будет тяжелой. Этим указом мы только расширим полномочия Минэнерго".Садыр Жапаров

Жапаров выразил сожаление, что в обществе есть группы, которые только ищут минусы в работе власти, желая кризиса в Кыргызстане. Но образованная часть общества воспринимает деятельность правительства правильно и все понимает, заключил он.

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