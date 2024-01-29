Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении
Об этом он сказал во время выступления, посвященного Дню армии.
"Мы предложили Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями. Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось", – цитирует ТАСС Пашиняна.
Он также отметил, что Армения привержена мирной повестке дня и не отступит от нее.
В сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом, этническим армянским анклавом в пределах своих границ, после молниеносного 24-часового штурма.
Нагорный Карабах во всем мире считается частью Азербайджана, но на протяжении десятилетий находился под контролем армянских сепаратистов. Армения и Азербайджан уже вели две войны из-за Нагорного Карабаха после распада Советского Союза.
Ранее в этом году Армения признала, что этот регион был частью Азербайджана, но до сих пор существуют разногласия по поводу будущего ее правительства.
В Азербайджане 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы.