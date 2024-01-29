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Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении

Армения и Азербайджан Фото: istockphoto.com
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сказал во время выступления, посвященного Дню армии.

"Мы предложили Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями. Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось", – цитирует ТАСС Пашиняна.

Он также отметил, что Армения привержена мирной повестке дня и не отступит от нее.

В сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом, этническим армянским анклавом в пределах своих границ, после молниеносного 24-часового штурма.

Нагорный Карабах во всем мире считается частью Азербайджана, но на протяжении десятилетий находился под контролем армянских сепаратистов. Армения и Азербайджан уже вели две войны из-за Нагорного Карабаха после распада Советского Союза.

Ранее в этом году Армения признала, что этот регион был частью Азербайджана, но до сих пор существуют разногласия по поводу будущего ее правительства.

В Азербайджане 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы.

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