Собака Джо Байдена покусала по меньшей мере 7 человек

Собаке по кличке Командир почти два года. За псом заметили агрессивное поведение на протяжении нескольких месяцев, сообщает Zakon.kz.

Президент США Джо Байден поселил немецкую овчарку в Белом доме в 2021 году, получив ее в подарок от своего брата Джеймса Байдена и невестки Сары Байден.



О том, что пес по кличке Командир якобы покусал нескольких человек, сообщили газеты The New York Post и CNN, изучив материалы Секретной службы США, полученные в результате запроса по закону о свободе информации.



По данным The Post, за четыре месяца Командир покусал семь человек, а CNN утверждает, что с собакой произошло в общей сложности 10 инцидентов, в том числе один, в результате которого офицеру пришлось обратиться в больницу после того, как собака вцепилась ему в руку и бедра.

Также сообщается, что первая леди США Джилл Байден не смогла приструнить Командира, когда тот бросился на сотрудника Секретной службы. Другие инциденты произошли, когда собака гуляла по территории Белого дома, не будучи привязанной к поводку.

Ранее Байден перевез одну из своих собак, Майора, в дом своей семьи в штате Делавэр из-за подобных инцидентов.

Директор по связям с общественностью первой леди Элизабет Александер в своем заявлении ответила на обвинения в поведении Командира.

"Комплекс зданий Белого дома – это уникальная и часто стрессовая среда для питомцев, и семья президента работает над тем, чтобы сделать эту ситуацию лучше для всех. Они сотрудничают с Секретной службой и сотрудниками Исполнительной резиденции, разрабатывая дополнительные протоколы и тренировки по использованию поводков, а также создавая специально отведенные места для бега и упражнений Командира. По словам представителей Секретной службы, каждый из упомянутых инцидентов рассматривался так же, как и аналогичные травмы на рабочем месте, с соблюдением соответствующих процедур уведомления и отчетности. Президент и его супруга невероятно благодарны сотрудникам Секретной службы и Исполнительной резиденции за все, что они делают для обеспечения безопасности их самих, их семьи и всей страны". Элизабет Александер

Начальник отдела коммуникаций Секретной службы США Энтони Гульельми добавил, что служба "в курсе" инцидентов с домашними животными.



Он добавил, что агенты и сотрудники "постоянно работают со всеми организациями, чтобы свести к минимуму негативные последствия в среде, включающей домашних животных".