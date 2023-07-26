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Врач предупредила о вреде похода в туалет с телефоном

телефон в туалете Фото: pixabay
Медицинский эксперт предупредила об опасностях для людей, которые любят ходить в туалет с телефоном, сообщает Zakon.kz.

По данным YouGov, 57% людей признаются, что пользуются телефоном в туалете. 

Однако колоректальный хирург, доктор Карен Загиян рассказала, что при длительном нахождении в туалете существует риск развития геморроя. 

"Сидячая работа и напряжение могут вызвать наполнение геморроидальных узлов кровью, что приводит к таким симптомам, как боль, отек или кровотечение".Карен Загиян

Кроме этого, телефон загрязняется бактериями из ванной комнаты. После "завершения дел" не все протирают телефоны спиртовыми салфетками, таким образом микробы попадают на руки и лицо. При таких раскладах смартфоны в буквальном смысле грязнее, чем сиденье унитаза или смывной бачок.

"Если после нескольких минут сидения на "троне" не происходит опорожнения кишечника, не форсируйте события. Вместо этого встаньте и займитесь чем-нибудь другим. Когда у вас снова возникнет желание сходить, вы можете вернуться в туалет. Идеальное время пребывания в туалете составляет от 1 до 15 минут - более длительное время может свидетельствовать о наличии запора".Карен Загиян

После туалета рекомендуется потратить не менее 20 секунд на тщательное мытье рук. Если все же есть необходимость иметь с собой телефон, то его обязательно нужно обработать антибактериальной салфеткой.

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