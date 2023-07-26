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Пропавшего министра иностранных дел Китая сняли с поста

бывший министр иностранных дел Китая Фото: wikimedia
Цинь Ган, который не появлялся на публике с июня, снят с поста министра иностранных дел Китая, сообщает Zakon.kz.

Внезапное объявление об отстранении Цинь Гана от должности последовало после нескольких недель спекуляций о его судьбе, сообщает SCMP.

Его отсутствие стало доминирующей темой внутриполитических дискуссий. В коротком заявлении государственного телеканала CCTV говорится, что новым министром иностранных дел стал Ван И.

Ван И исполнял обязанности министра иностранных дел в течение последних нескольких недель. Он принимал участие в ряде дипломатических мероприятий, включая саммит БРИКС, проходящий в ЮАР, и встречи с бывшими госсекретарями США Генри Киссинджером и Джоном Керри, состоявшиеся в Китае на прошлой неделе.

Ван был министром иностранных дел Китая в первый и второй срок правления Си, после чего в декабре получил повышение.

Решение о снятии Цинь Гана с должности было принято на специальном заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, которое состоялось через день после заседания Политбюро в понедельник.

Отстранение Цинь Гана от должности министра соответствует закону Всекитайского собрания народных представителей, вступившему в силу в марте 2021 года. Согласно этому закону, назначать или снимать с должности некоторых членов Госсовета может не Всекитайский съезд, а Постоянный комитет.

По данным Министерства иностранных дел КНР, последний раз Цинь появлялся на публике 25 июня во время встречи высокопоставленных дипломатов из России, Вьетнама и Шри-Ланки.

Несмотря на слухи, циркулирующие в соцсетях и среди иностранных дипломатов, Пекин объясняет его длительное отсутствие "медицинскими причинами".

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