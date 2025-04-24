МВФ резко понизил прогноз роста мировой экономики

Из-за торговой войны, начатой президентом США Дональдом Трампом, Международный валютный фонд ухудшил прогноз по мировой экономике. Теперь МВФ ожидает, что в 2025 году мировая экономика вырастет только на 2,8%, а торговля – на 1,7%, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что в январе прогнозы были выше: 3,3% для экономики и 3,2% для торговли.

Шок от тарифной войны

Кульминацией этого процесса стало введение администрацией США торговых тарифов "против всех", поднявших их фактические ставки до самого высокого уровня за сто лет.

Это событие, по мнению фонда, является "серьезным негативным шоком для экономического роста". Более того, непредсказуемость, с которой вводились эти меры, пагубно сказалась на экономической активности и перспективах, одновременно затруднив даже процесс экономического прогнозирования. Из-за "сложности и изменчивости текущей ситуации" МВФ даже представил не обычный "базовый прогноз", а "справочный прогноз", основанный на данных по состоянию на 4 апреля 2025 года.

"Череда объявлений о введении тарифов со стороны США, которые сначала затронули Канаду, Китай, Мексику и критически важные секторы, достигла апогея с введением 2 апреля практически всеобщих сборов. Эффективная тарифная ставка США превысила уровни, достигнутые во время Великой депрессии". МВФ

Цифры разочарования

Согласно этому справочному прогнозу, темпы мирового экономического роста будут заметно ниже, чем ожидалось всего несколькими месяцами ранее.

Глобальный рост. Ожидается, что в 2025 году мировой ВВП вырастет лишь на 2,8%, а в 2026 году – на 3%. Это существенное снижение по сравнению с прогнозом в 3,3% для обоих годов, который давался в январском ПРМЭ. Совокупное снижение за два года составило 0,8 процентного пункта. Текущие прогнозы также значительно ниже среднего уровня роста за период 2000–2019 годов (3,7%).

Ожидается, что в 2025 году мировой ВВП вырастет лишь на 2,8%, а в 2026 году – на 3%. Это существенное снижение по сравнению с прогнозом в 3,3% для обоих годов, который давался в январском ПРМЭ. Совокупное снижение за два года составило 0,8 процентного пункта. Текущие прогнозы также значительно ниже среднего уровня роста за период 2000–2019 годов (3,7%). Развитые экономики. Прогноз роста на 2025 год снижен до 1,4%. В частности, для США ожидается замедление роста до 1,8% (минус 0,9 п.п. к январской оценке), что объясняется возросшей неопределенностью, торговой напряженностью и ослаблением спроса. Рост в зоне евро замедлится до 0,8% (минус 0,2 п.п.).

Прогноз роста на 2025 год снижен до 1,4%. В частности, для США ожидается замедление роста до 1,8% (минус 0,9 п.п. к январской оценке), что объясняется возросшей неопределенностью, торговой напряженностью и ослаблением спроса. Рост в зоне евро замедлится до 0,8% (минус 0,2 п.п.). Развивающиеся рынки и страны с низким доходом. Темпы роста замедлятся до 3,7% в 2025 году и 3,9% в 2026 году. Ожидается существенное снижение прогнозов для стран, наиболее сильно затронутых новыми торговыми мерами, включая Китай, прогноз по которому понижен на 0,6 п.п. до 4% в 2025 году.

Темпы роста замедлятся до 3,7% в 2025 году и 3,9% в 2026 году. Ожидается существенное снижение прогнозов для стран, наиболее сильно затронутых новыми торговыми мерами, включая Китай, прогноз по которому понижен на 0,6 п.п. до 4% в 2025 году. Мировая торговля. Прогноз роста объема мировой торговли на 2025 год сокращен почти вдвое – до 1,7% с 3,2%. На 2026 год ожидается рост на 2,5% вместо 3,3%.

Фото: imf.org

Инфляция и другие факторы

Картина с инфляцией выглядит менее однозначной. Глобальная общая инфляция, как ожидается, будет снижаться медленнее, чем предполагалось в январе, достигнув 4,3% в 2025 году и 3,6% в 2026 году. При этом прогноз по инфляции для развитых стран на 2025 год заметно скорректирован в сторону повышения (до 2,5%), тогда как для развивающихся стран немного снижен (до 5,5%). По данным Фонда, прогресс в дезинфляции в ряде стран застопорился, а в некоторых случаях инфляция даже пошла вверх.

Прогноз по средней цене на нефть на 2025 год также снижен – до 66,94 долларов за баррель.

Россия: небольшой пересмотр на фоне общей картины

В отношении российской экономики МВФ сделал незначительный пересмотр. Прогноз роста на 2025 год был незначительно повышен на 0,1 п.п. до 1,5%. Эта оценка все еще существенно ниже ожиданий Минэкономразвития (2,5%), но попадает в интервал прогноза Банка России (1-2%). Однако прогноз на 2026 год для России понижен на 0,3 п.п. до 0,9%.

А что в Казахстане?

На фоне глобального пессимизма, оценки МВФ по Казахстану выглядят более устойчивыми, хотя и не избежали коррекции. В своем апрельском обзоре фонд прогнозирует экономический рост в республике в 2025 году на уровне 4,9%. Это заметное снижение по сравнению с январским прогнозом в 5,5%.

В то же время, МВФ улучшил ожидания по росту на 2026 год до 4,3% (с 4,1% ранее). Оценка роста ВВП Казахстана за 2024 год составила, по данным Фонда, 4,8%.

Прогноз по инфляции выглядит менее оптимистично. После замедления инфляции в 2024 году до 8,6%, фонд ожидает ее ускорения в 2025 году до 9,9%, с последующим небольшим замедлением до 9,4% в 2026 году.

Оценки МВФ по росту ВВП на текущий год несколько расходятся с недавними заявлениями. Так, Нацбанк РК ожидает 4,2-5,2% в 2025-2026 годах, а Всемирный банк – 4,7% в 2025 году.

Путь вперед: ясность и координация

Чтобы справиться с вызовами, МВФ призывает страны к конструктивному сотрудничеству. Необходимы усилия для создания стабильной и предсказуемой торговой среды, содействия реструктуризации долга и решения общих проблем. Одновременно странам следует сосредоточиться на устранении внутренних дисбалансов, восстановлении бюджетного пространства, проведении структурных реформ и тонкой настройке денежно-кредитной политики центральными банками для обеспечения ценовой и финансовой стабильности в крайне сложных условиях.

"Дальнейший путь требует ясности и координации действий. Странам следует конструктивно работать над созданием стабильной и предсказуемой торговой среды, содействовать реструктуризации долга и прилагать усилия для решения общих проблем". МВФ

Таким образом, апрельский доклад МВФ фиксирует резкое ухудшение глобальных экономических перспектив, напрямую связывая его с обострением торговых противоречий и беспрецедентным уровнем неопределенности, спровоцированным новой волной протекционизма.