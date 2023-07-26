Ситуация в Украине: чиновникам запрещен выезд из страны, Прибалтика ускорит выход из общей с РФ энергосети
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НАТО рассматривает возможность "дополнительных шагов" для вывоза продовольствия с Украины, в Киеве начались работы по демонтажу герба СССР на монументе "Родина-мать" для последующей установки трезубца, сообщает Zakon.kz.
- Зерновая сделка окончательно не свернута, она приостановлена, так как российская часть не выполнятся, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков;
- США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на $400 млн, в который войдут боеприпасы для систем ПВО и бронетехника, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен;
- Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал решение США поставить Украине очередной пакет военной помощи. Он считает, что действия Вашингтона находятся "за гранью морали и здравого смысла";
- НАТО на фоне прекращения зерновой сделки усиливает разведку в регионе Черного моря, говорится в заявлении по итогам Совета НАТО-Украина;
- НАТО рассматривает возможность "дополнительных шагов" для вывоза продовольствия с Украины - заявил постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит после заседания Совета Украина-НАТО;
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "неверной подачей" информацию о том, что Россия отказалась выступать на заседании Совбеза ООН по зерновой сделке. "Россия как раз будет выступать обязательно", - заявила она;
- Президент Украины Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации в Украине. По информации депутата Верховной рады Железняка, военное положение и мобилизацию продлят еще на 90 дней;
- Африканские страны готовы продолжать обсуждение плана мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил глава МИД ЮАР Наледи Пандор;
- Пограничникам в Украине запретили выпускать из страны чиновников и депутатов, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко. Ранее Служба безопасности Украины провела обыски у депутата от партии "Слуга народа" Юрия Аристова, чей отдых на Мальдивах вызвал скандал;
- Послы ЕС продлили на полгода санкции в отношении России за "нарушение территориальной целостности Украины";
- Страны Балтии договорились ускорить отсоединение от общей с РФ энергосети;
- В Киеве начались работы по демонтажу герба СССР на монументе "Родина-мать" для последующей установки трезубца.
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