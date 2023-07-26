Ситуация в Украине: чиновникам запрещен выезд из страны, Прибалтика ускорит выход из общей с РФ энергосети

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НАТО рассматривает возможность "дополнительных шагов" для вывоза продовольствия с Украины, в Киеве начались работы по демонтажу герба СССР на монументе "Родина-мать" для последующей установки трезубца, сообщает Zakon.kz.

Зерновая сделка окончательно не свернута, она приостановлена, так как российская часть не выполнятся, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков;

США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на $400 млн, в который войдут боеприпасы для систем ПВО и бронетехника, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен;

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал решение США поставить Украине очередной пакет военной помощи. Он считает, что действия Вашингтона находятся "за гранью морали и здравого смысла";

НАТО на фоне прекращения зерновой сделки усиливает разведку в регионе Черного моря, говорится в заявлении по итогам Совета НАТО-Украина;

НАТО рассматривает возможность "дополнительных шагов" для вывоза продовольствия с Украины - заявил постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит после заседания Совета Украина-НАТО;



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "неверной подачей" информацию о том, что Россия отказалась выступать на заседании Совбеза ООН по зерновой сделке. "Россия как раз будет выступать обязательно", - заявила она;

Президент Украины Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации в Украине. По информации депутата Верховной рады Железняка, военное положение и мобилизацию продлят еще на 90 дней;

Африканские страны готовы продолжать обсуждение плана мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил глава МИД ЮАР Наледи Пандор;

Пограничникам в Украине запретили выпускать из страны чиновников и депутатов, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко. Ранее Служба безопасности Украины провела обыски у депутата от партии "Слуга народа" Юрия Аристова, чей отдых на Мальдивах вызвал скандал;

Послы ЕС продлили на полгода санкции в отношении России за "нарушение территориальной целостности Украины";

Страны Балтии договорились ускорить отсоединение от общей с РФ энергосети;

В Киеве начались работы по демонтажу герба СССР на монументе "Родина-мать" для последующей установки трезубца. Читайте также МВФ повысил прогноз по росту мировой экономики в текущем году Садыр Жапаров о режиме ЧС: Мы только расширим полномочия Минэнерго Средиземноморье охвачено лесными пожарами, огонь распространяется в Хорватии и Португалии

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