В южноафриканской стране Нигер свергли президента

В ночь на 27 июля в прессе появилась информация о свержении президента южноафриканского Нигера. В стране, по заявлению военных, ввели комендантский час, сообщает Zakon.kz.

Группа солдат, выступая на национальном центральном телевидении, сообщила, что поздним президент Нигера Мохамед Базум отстранен от власти. Об этом пишет агентство Reuters.

Военные страны решили "положить конец режиму, который ухудшился из-за ситуации с безопасностью и плохого управления". Такое заявление сделали выступавшие на телевидении солдаты.

В стране приостановили работу всех учреждений, границы государства закрыты, введен комендантский час во всех регионах. По некоторым данным, в городах начались беспорядки и слышны выстрелы.

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