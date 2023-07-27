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В южноафриканской стране Нигер свергли президента

В южноафриканской стране Нигер свергли президента Фото: скриншот с видео
В ночь на 27 июля в прессе появилась информация о свержении президента южноафриканского Нигера. В стране, по заявлению военных, ввели комендантский час, сообщает Zakon.kz.

Группа солдат, выступая на национальном центральном телевидении, сообщила, что поздним президент Нигера Мохамед Базум отстранен от власти. Об этом пишет агентство Reuters.

Военные страны решили "положить конец режиму, который ухудшился из-за ситуации с безопасностью и плохого управления". Такое заявление сделали выступавшие на телевидении солдаты.

В стране приостановили работу всех учреждений, границы государства закрыты, введен комендантский час во всех регионах. По некоторым данным, в городах начались беспорядки и слышны выстрелы.

В Кыргызстане на этой неделе задержали более 30 человек, подозреваемых в подготовке госпереворота. По данным ГКНБ, участникам группы удалось привлечь свыше 100 человек. Политологи рассказали, грозит ли это новой революцией в стране.

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