Новая власть Нигера высылает из страны послов Франции, Германии и Нигерии
Первыми сообщение о высылке посла из Нигера получило Французское правительство. Об этом стало известно в пятницу, 25 августа. Посол Франции в Нигере Сильвен Итте получил известие от новой власти страны в тот же день. Ему отвели 48 часов, пишет France24.
"Путчисти не имеют полномочий обращаться с этой просьбой, одобрение посла исходит исключительно от законно избранных властей Нигера", – заявили в МИД Франции.
Позднее стало известно, что выслать из страны новая власть намерена так же послов Германии и Нигерии. Об этом написали сразу несколько источников, передают "Известия".
Несколькими днями ранее тысячи людей приняли участие в демонстрациях в столице Нигера Ниамее в поддержку созданного мятежниками "Национального совета по защите отечества". Позднее стало известно, что Африканский союз (АС) оставил возможность военного вмешательства западноафриканского политического блока для восстановления демократии в Нигере.