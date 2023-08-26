Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Новая власть Нигера высылает из страны послов Франции, Германии и Нигерии

Новая власть Нигера высылает из страны послов Франции, Германии и Нигерии Фото: скриншот с видео
В ночь на 26 августа стало известно, что мятежники, установившие власть в Нигере после свержения президента, потребовали от послов Франции, Германии и Нигерии покинуть страну, на это отведено 48 часов, сообщает Zakon.kz.

Первыми сообщение о высылке посла из Нигера получило Французское правительство. Об этом стало известно в пятницу, 25 августа. Посол Франции в Нигере Сильвен Итте получил известие от новой власти страны в тот же день. Ему отвели 48 часов, пишет France24.

"Путчисти не имеют полномочий обращаться с этой просьбой, одобрение посла исходит исключительно от законно избранных властей Нигера", – заявили в МИД Франции.

Позднее стало известно, что выслать из страны новая власть намерена так же послов Германии и Нигерии. Об этом написали сразу несколько источников, передают "Известия".

Несколькими днями ранее тысячи людей приняли участие в демонстрациях в столице Нигера Ниамее в поддержку созданного мятежниками "Национального совета по защите отечества". Позднее стало известно, что Африканский союз (АС) оставил возможность военного вмешательства западноафриканского политического блока для восстановления демократии в Нигере.

Читайте также

Тела всех погибших и бортовые самописцы нашли на месте крушения самолета в РФ

В столице Мадагаскара во время давки у стадиона погибли 12 человек

Найденный в подвале букиниста эскиз к "Винни-Пуху" планируют продать на аукционе

Мария Мельникова
Германия Нигер Нигерия Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
дом за 454 тенге
Самый дешевый в мире дом продают за 454 тенге
Владимир Зеленский
Ситуация в Украине: что произошло к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления