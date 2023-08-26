Новая власть Нигера высылает из страны послов Франции, Германии и Нигерии

В ночь на 26 августа стало известно, что мятежники, установившие власть в Нигере после свержения президента, потребовали от послов Франции, Германии и Нигерии покинуть страну, на это отведено 48 часов, сообщает Zakon.kz.

Первыми сообщение о высылке посла из Нигера получило Французское правительство. Об этом стало известно в пятницу, 25 августа. Посол Франции в Нигере Сильвен Итте получил известие от новой власти страны в тот же день. Ему отвели 48 часов, пишет France24.

"Путчисти не имеют полномочий обращаться с этой просьбой, одобрение посла исходит исключительно от законно избранных властей Нигера", – заявили в МИД Франции.

Позднее стало известно, что выслать из страны новая власть намерена так же послов Германии и Нигерии. Об этом написали сразу несколько источников, передают "Известия".

Несколькими днями ранее тысячи людей приняли участие в демонстрациях в столице Нигера Ниамее в поддержку созданного мятежниками "Национального совета по защите отечества". Позднее стало известно, что Африканский союз (АС) оставил возможность военного вмешательства западноафриканского политического блока для восстановления демократии в Нигере.