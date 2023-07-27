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Американка пришла в полицейский участок спустя четыре года после исчезновения

пропавшая девушка Фото: Glendale Police
Девушка, пропавшая в возрасте 14 лет, нашлась спустя четыре года. Она пришла в полицейский участок и представилась, сообщает Zakon.kz.

Алисия Наварро исчезла из дома в Глендейле (штат Аризона) в сентябре 2019 года. Она оставила родителям записку, в которой написала, что "убегает, но вернется", сообщает Sky News.

После четырехлетних поисков 18-летняя Алисия Наварро пришла в полицейский участок в небольшом городке в штате Монтана – в 64 километрах от канадской границы и примерно в 3200 километрах от своего дома – и представилась сотрудникам.

Полиция Глендейла подтвердила личность Алисии Наварро и сообщила, что она, судя по всему, "в добром здравии и счастлива".

При этом полицейские добавили, что дело далеко не закрыто, поскольку продолжается расследование того, где Алисия Наварро находилась в течение последних четырех лет. В полиции отметили, что повзрослевшая Алисия "очень хотела сообщить родителям, что с ней все в порядке". 

Девушка позже воссоединилась со своей семьей.

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