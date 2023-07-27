Ситуация в Украине: Воздушная тревога в трех областях, Зеленский хочет заручиться поддержкой стран ЛА
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Бразилии организовать встречу между ним и лидерами стран Латинской Америки, чтобы заручиться поддержкой региона, сообщает Zakon.kz.
- Некоторые американские чиновники считают правительство Украины одним из самых коррумпированных в мире, сообщает американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
- Кроме того, Херш заявил, что Украина благодаря действию зерновой сделки вывозила нелегальные товары, в том числе наркотики, а также нефть из России в Европу.
- Российские войска легко уничтожат переданные ВСУ истребители F-16, как это уже было с другой натовской техникой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.
- Воздушная тревога объявлена Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
- Украинским фехтовальщикам запрещено проявлять солидарность с российскими спортсменами на международных соревнованиях, говорится на сайте Федерации фехтования Украины.
- Из-за запрета украинскую саблистку Ольгу Зарлан дисквалифицировали с соревнований, так как она не пожала руку сопернице из России.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Международную федерацию фехтования (FIE) восстановить права спортсменки и допустить ее к соревнованиям.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript