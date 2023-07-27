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Ситуация в Украине: Воздушная тревога в трех областях, Зеленский хочет заручиться поддержкой стран ЛА

президент Украины Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Бразилии организовать встречу между ним и лидерами стран Латинской Америки, чтобы заручиться поддержкой региона, сообщает Zakon.kz.
  • Некоторые американские чиновники считают правительство Украины одним из самых коррумпированных в мире, сообщает американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
  • Кроме того, Херш заявил, что Украина благодаря действию зерновой сделки вывозила нелегальные товары, в том числе наркотики, а также нефть из России в Европу.
  • Российские войска легко уничтожат переданные ВСУ истребители F-16, как это уже было с другой натовской техникой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.
  • Воздушная тревога объявлена Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
  • Украинским фехтовальщикам запрещено проявлять солидарность с российскими спортсменами на международных соревнованиях, говорится на сайте Федерации фехтования Украины.
  • Из-за запрета украинскую саблистку Ольгу Зарлан дисквалифицировали с соревнований, так как она не пожала руку сопернице из России.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Международную федерацию фехтования (FIE) восстановить права спортсменки и допустить ее к соревнованиям.

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Россия Ситуация в Украине Европейский Союз НАТО Зеленский Владимир Бразилия Великобритания Польша США Турция
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