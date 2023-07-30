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Ситуация в Украине: Зеленский навестил раненых военнослужащих, воздушная тревога объявлена в 6 областях

президент Украины Фото: president.gov.ua
В ходе рабочей поездки в Ивано-Франковскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил медицинское учреждение, где пребывают на лечении раненые украинские военнослужащие, сообщает Zakon.kz.
  • В этом году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 млрд долларов внешней помощи — Верховная рада.
  • Папа Римский Франциск обратился к властям РФ с призывом возобновить зерновую сделку.
  • Правительство РФ не поддержало законопроект КПРФ о выходе России из МВФ.
  • Столкновения военных РФ и США никто не хочет — Путин.
  • Путин: "Цены на мировом рынке после выхода России из зерновой сделки подросли".
  • Сначала исполните наши требования, а потом мы вернемся в зерновую сделку — Путин.
  • Путин: "Мирный план по Украине и зерновая сделка никак не связаны между собой".
  • В Киеве начали демонтаж герба СССР на монументе "Родина-мать". Теперь там установят трезубец и поменяют название на "Украина-мать".
  • Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на воскресенье совершена новая атака украинских беспилотников, жертв и пострадавших нет. В министерстве обороны РФ уточнили, что киевский режим попытался совершить террористическую атаку по объектам в Москве тремя беспилотниками.
  • Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что киевский режим ответит за атаку беспилотников на Москву, разговор с террористами будет коротким.
  • Воздушная тревога объявлена в 6 областях Украины на юге и востоке страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
  • Украинская сторона игнорирует участие в предстоящем судебном заседании по водной блокаде Крыма, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
  • Работа по обоснованию отмены указа 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР фактически завершена, сообщил глава парламента Владимир Константинов.

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Редакция Zakon.kz
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