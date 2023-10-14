Протестующие в Тель-Авиве требуют отставки премьер-министра Израиля

Протестующие у здания Министерства обороны в Тель-Авиве выступили с требованием к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху уйти в отставку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Israel Times, многие из пришедших держат в руках таблички с именами и фотографиями пропавших без вести или попавших в плен израильтян после атак радикальной группировки ХАМАС.

Другие демонстранты размахивают табличками, где указано, что Нетаньяху несет ответственность за сокрушительный провал и с призывами покинуть занимаемую должность, отмечается в материале.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. В ходе подготовки к осуществлению террористической деятельности группа завербовала 4,5 тысячи человек.

Ответственность за переговоры об освобождении иностранных заложников и пленных с двойным гражданством планировали взять на себя власти Египта. При этом информации о том, начались ли переговоры между сторонами, по-прежнему не было.



14 октября стало известно, что число погибших в секторе Газа палестинцев превысило 2 тыс. человек.