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В небе над Москвой уничтожили очередной беспилотник

Дрон над Москвой Фото: pixabay
В ночь на пятницу в небе над Москвой уничтожили беспилотник. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин, сообщает Zakon.kz.

По словам Собянина, дрон нейтрализовали силы противовоздушной обороны при попытке проникнуть на территорию Москвы.

"Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли".Сергей Собянин

Собянин также указал, что по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте падения беспилотника начали работу городские экстренные службы.

В Минобороны России обвинили в этом Украину и назвали атаку дроном террористической.   

"БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы".Минобороны РФ

В ведомстве также заявили об отсутствии жертв и возгораний.

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