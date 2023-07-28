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При взрыве в кафе в Таганроге пострадали 15 человек

Пострадали 15 человек Фото: Telegram/Василий Голубев
Сильный взрыв прогремел в городе Таганроге Ростовской области России, сообщает Zakon.kz.

Есть пострадавшие, передает Mash.


ЧП произошло на Банковской площади рядом с художественным музеем. Пострадали минимум четыре человека, повреждены машины и многоквартирный дом, в соседних зданиях выбиты стекла. На место взрыва прибыли пожарные и скорая помощь.

"На данный момент за медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики. Все обратившиеся за медпомощью - с легкими травмами от осколков. Жертв нет", - пишет в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По данным губернатора, предположительно, взорвалась ракета.

В экстренных службах сообщили, что по предварительным данным, людей под завалами нет.

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