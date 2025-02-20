Бригада монтеров пострадала при взрыве в Петропавловске

В Петропавловске во время работы в канализационном коллекторе прогремел взрыв. Пострадали пять человек из бригады монтеров, сообщает Zakon.kz.

Все произошло вечером на окраине города, отмечает КТК. Бригада монтеров предприятия "Кызылжар су" в канализационном коллекторе меняла старую трубу. В момент, когда один из рабочих ударил отбойным молотком по железобетонной трубе, проскочила искра. Она, по предварительной версии, и стала причиной взрыва. Пострадавших увезли на скорой. Старшему из них 58 лет, младшему – 29.

"Четверо из них госпитализированы с диагнозом "термический ожог кожи лица" первой-второй степени общей площадью 3%. На сегодняшний день состояние стабильное, средней степени тяжести. Один пациент с диагнозом "термический ожог ушных раковин" отправлен домой, то есть первично обработку сделали, медицинскую помощь оказали, в дальнейшем уже в поликлинике будет наблюдаться". Завотделением челюстно-лицевой хирургии многопрофильной больницы г. Петропавловска Кайрат Мажитов

Медики сообщают, все пятеро уже идут на поправку.

По факту нарушения правил труда возбудили уголовное дело. Но на предприятии, где работали пострадавшие, уверены, что технику безопасности сотрудники соблюдали.

"Газоанализатором проверили, он работал буквально минут 30, наверное, даже 40, может. Где-то я могу на минуты ошибаться, газа не было. Производил демонтаж трубы, старой трубы, получилась искра и из этой старой трубы, остатки какого-то газа. Канализация – это продукт жизнедеятельности. Происходит гниение этих продуктов, и появляется газ. Вот этот газ может в любой момент выскочить". Гендиректор ТОО "Кызылжар су" Женис Султанов

Ранее сообщалось, что семь человек погибли при взрыве в Сирии.