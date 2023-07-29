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Генсек ООН заявил, что в мире наступила "эпоха глобального кипения"

Генсек ООН заявил, что в мире наступила "эпоха глобального кипения" Фото: freepik
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш высказал свое мнение относительно завершения эпохи глобального потепления, сообщает Zakon.kz.

Анализируя температурные данные и заявления ученых о том, что июль 2023 года станет самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений, политик отметил, что мир уже столкнулся с изменениями климата. Он сказал, "что это только начало". Об этом говорится в совместном заявлении Всемирной метеорологической организации (ВМО) и Службы ЕС по наблюдению за изменением климата Copernicus.

The Guardian приводит цитату Гутерриша.

"Климатические изменения уже наступили. Они ужасают. И это только начало. Еще возможно ограничить рост температуры в мире до 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня и избежать самых худших последствий изменения климата. Но только при условии принятия решительных и незамедлительных мер по борьбе с изменением климата", - заявил генсек ООН.

Комментарии Гутерриша прозвучали после того, как ученые подтвердили, что последние три недели были самыми жаркими за все время наблюдений, а июль станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

По данным Всемирной метеорологической организации и европейской программы наблюдения за Землёй "Коперник", глобальная температура в этом месяце побила все рекорды. Постоянный рост средней глобальной температуры, вызванный загрязнением окружающей среды, которое задерживает солнечный свет и действует как парник, привел к усилению экстремальных погодных явлений.

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