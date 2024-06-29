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Генсек ООН посетит Казахстан впервые за 7 лет

Антониу Гутерриш, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 11:26 Фото: UN RCO Kazakhstan
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш посетит Казахстан с официальным визитом в рамках своей поездки по Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

В субботу, 29 июня, генсек начнет визит в Центральную Азию, где его первой остановкой станет столица Узбекистана Ташкент. Оттуда он отправится в Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан.

"3-4 июля он посетит Алматы и Астану, где проведет встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, другими высокопоставленными лицами и сотрудниками ООН. Генеральный секретарь приглашен на Саммит Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Астане 4 июля. Он выступит с речью на сессии "ШОС плюс". Это второй официальный визит Генерального секретаря в Казахстан. Первый официальный визит состоялся в 2017 году", – говорится в сообщении Офиса Постоянного координатора ООН в Казахстане, отправленном на почту Zakon.kz.

Ожидается, что Гутерриш подчеркнет необходимость подтвердить нашу общую приверженность многостороннему подходу, основанному на Уставе ООН, международном праве и Всеобщей декларации прав человека, отметив, что главной целью нашей многосторонней системы должен быть мир. Ожидается, что он также отметит, что сегодняшние глубокие глобальные разногласия мешают странам объединиться для решения двух серьезных угроз, возникающих в связи с изменением климата и цифровыми технологиями.

Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори отметила, "для нас большая честь приветствовать Генерального секретаря ООН в Казахстане во время его второго официального визита, отражающего неизменную приверженность Казахстана принципам и целям ООН".

"Активное взаимодействие Казахстана с ООН с момента обретения независимости подчеркивает его приверженность глобальному миру, безопасности и устойчивому развитию. Казахстан является убежденным сторонником многостороннего подхода и глубоко ценит свое партнерство с ООН", – написала она.

В 2023 году совместная с партнерами поддержка ООН Казахстана составила 33,3 млн долларов США.

Депутаты Сената 27 июня 2024 года на пленарном заседании ратифицировали Соглашение между правительством Республики Казахстан и ООН об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации.

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