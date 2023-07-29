Разрушительный взрыв на складе пиротехники произошел в Таиланде

Власти провинции Наратхиват Таиланда заявили о том, что на складе пиротехники произошел взрыв, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Thai PBS, жертвами инцидента стали 9 человек и 115 оказались ранены – 113 были в тяжелом состоянии доставлены в местные медучреждения.

По предварительным данным, на складе работал сварщик. Искры от сварочного аппарата попали на фейерверки, что и привело к взрыву.

Как уточняется, ударная волна после взрыва прошлась по рынку, торговому центру и 150 домам, некоторые из которых были полностью разрушены.

Отмечается, что в городе были установлены палатки для оказания первой помощи пострадавшим. Ожидается, что 500-800 человек будут временно проживать в здании спортивного центра подрайона Муно Сунгайколокского района. Людей будут обеспечивать едой и питьевой водой.

Ранее, 27 июля, в Греции гремели взрывы на месте пожара на складе боеприпасов.