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Семь человек погибли и 22 ранены в результате урагана в республике Марий Эл

Семь человек погибли и 22 ранены в результате урагана в республике Марий Эл Фото: Telegram/112
В ночь на 30 июля в республике Марий Эл (Россия) прошел ураган. Туристы, отдыхающие в палаточном лагере на берегу двух озер получили серьезные ранения от падающих деревьев. Семь человек погибли, в их числе дети, сообщает Zakon.kz.

Ураган и гроза обрушились на республику Марий Эл в ночь на 30 июля. Сильный ветер валил деревья, особо пострадал район двух озер, Таир и Яльчик. В это время в палаточном лагере на берегу водоемов отдыхали туристы. Люди не смогли спастись от стихии и серьезно пострадали, передает NEWS.ru.

"Мы как будто попали в страшный фильм и просто чудом спаслись оттуда. Нас спас из соседней палатки мужчина. Тимур зовут его. Он залетел прям к нам, говорит, там деревья падают, давайте, выбегайте. Мы просто выбежали в чем были", – рассказала одна из туристок изданию РЕН ТВ.

Как сообщил глава региона Юрий Зайцев, на месте работают службы экстренной помощи. Дороги расчищены от поваленных деревьев. К утру стало известно, что число погибших увеличилось до семи человек. Среди погибших трое детей.

Ранее в Караганде сильный ветер сорвал покрытие с детской площадки. В результате серьезно пострадал ребенок, который в тот момент играл во дворе дома.

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