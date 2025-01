10 человек погибли и 65 ранены в результате взрыва АЗС в Йемене

По информации Yemen Online, взрыв, произошедший в районе Захер, вызвал цепную реакцию, в результате которой загорелись две соседние заправочные станции и близлежащие коммерческие склады.

В момент взрыва на заправке было много клиентов, что привело к хаосу, поскольку люди пытались покинуть горящий комплекс.

According to accounts, a gas station and gas storage in #Al-Bayda, #Yemen, #exploded on Saturday night, killing ten people and injuring fifty more.#explosion #gasstation #killed #MiddleEast pic.twitter.com/1zOTamSibY