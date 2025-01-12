#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
526.81
542.72
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
526.81
542.72
5.16
Мир

10 человек погибли и 65 ранены в результате взрыва АЗС в Йемене

огонь, пожар, взрыв, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 14:29 Фото: Х/BenefitNews24
В провинции Эль-Байда в Йемене 10 человек погибли и 65 получили различные ранения в результате взрыва автомобильной заправочной станции (АЗС) и газохранилища, сообщает Zakon.kz.

По информации Yemen Online, взрыв, произошедший в районе Захер, вызвал цепную реакцию, в результате которой загорелись две соседние заправочные станции и близлежащие коммерческие склады.

В момент взрыва на заправке было много клиентов, что привело к хаосу, поскольку люди пытались покинуть горящий комплекс.

По словам представителя местного правительства, в результате взрыва на заправочной станции по меньшей мере 10 человек и более 65 получили ранения.

"Власти всё еще расследуют причину взрыва, которая остается неясной", – проинформировало Yemen Online.

Ранее сообщалось, что помимо пожаров в Лос-Анжелесе теперь бушуют еще торнадо из пламени и дыма, которые обрушились на Калифорнию из-за огня и сильного ветра.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Чарльз III нанял тестировщика грибов для себя и королевы Камиллы
Мир
12:38, Сегодня
Чарльз III нанял тестировщика грибов для себя и королевы Камиллы
Три тысячи человек требовали отставки правительства в Монголии
Мир
11:12, Сегодня
Три тысячи человек требовали отставки правительства в Монголии
Огненные торнадо обрушились на Калифорнию
Мир
10:54, Сегодня
Огненные торнадо обрушились на Калифорнию
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: