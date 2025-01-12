10 человек погибли и 65 ранены в результате взрыва АЗС в Йемене

В провинции Эль-Байда в Йемене 10 человек погибли и 65 получили различные ранения в результате взрыва автомобильной заправочной станции (АЗС) и газохранилища, сообщает Zakon.kz.

По информации Yemen Online, взрыв, произошедший в районе Захер, вызвал цепную реакцию, в результате которой загорелись две соседние заправочные станции и близлежащие коммерческие склады.

В момент взрыва на заправке было много клиентов, что привело к хаосу, поскольку люди пытались покинуть горящий комплекс.

По словам представителя местного правительства, в результате взрыва на заправочной станции по меньшей мере 10 человек и более 65 получили ранения.

"Власти всё еще расследуют причину взрыва, которая остается неясной", – проинформировало Yemen Online.

Ранее сообщалось, что помимо пожаров в Лос-Анжелесе теперь бушуют еще торнадо из пламени и дыма, которые обрушились на Калифорнию из-за огня и сильного ветра.