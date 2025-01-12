10 человек погибли и 65 ранены в результате взрыва АЗС в Йемене
По информации Yemen Online, взрыв, произошедший в районе Захер, вызвал цепную реакцию, в результате которой загорелись две соседние заправочные станции и близлежащие коммерческие склады.
В момент взрыва на заправке было много клиентов, что привело к хаосу, поскольку люди пытались покинуть горящий комплекс.
According to accounts, a gas station and gas storage in #Al-Bayda, #Yemen, #exploded on Saturday night, killing ten people and injuring fifty more.#explosion #gasstation #killed #MiddleEast pic.twitter.com/1zOTamSibY– Benefit News (@BenefitNews24) January 11, 2025
По словам представителя местного правительства, в результате взрыва на заправочной станции по меньшей мере 10 человек и более 65 получили ранения.
"Власти всё еще расследуют причину взрыва, которая остается неясной", – проинформировало Yemen Online.
Ранее сообщалось, что помимо пожаров в Лос-Анжелесе теперь бушуют еще торнадо из пламени и дыма, которые обрушились на Калифорнию из-за огня и сильного ветра.