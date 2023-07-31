В Дании рассмотрят введение запрета на сжигание Корана
Правительство Дании хочет изучить возможность вмешательства в ситуации при оскорблениях других стран, культур и религий, а также когда это может иметь значительные негативные последствия для Дании с точки зрения безопасности, сообщает The Guardian.
"Это, конечно, должно делаться в рамках конституционно защищенной свободы выражения мнений и таким образом, чтобы не изменить того факта, что свобода выражения мнений в Дании имеет очень широкие рамки".МИД Дании
Несколько недавних акций протеста, связанных с осквернением священной книги мусульман, вызвали дипломатическую напряженность на Ближнем Востоке и в двух скандинавских странах.
Правительство Дании отметило, что протесты "достигли такого уровня, что во многих частях мира на разных континентах Дания воспринимается как страна, которая способствует оскорблению и принижению культуры, религии и традиций других стран".
В сообщении добавляется, что основной целью некоторых действий "была провокация", и они могут иметь серьезные последствия.
Ранее послов Дании и Швеции вызвали в ряд стран Ближнего Востока.
В отдельном заявлении премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что он находится в тесном контакте со своей датской коллегой Метте Фредериксен и что аналогичный процесс уже идет в Швеции.
В четверг правительство Швеции в связи с ухудшением ситуации с безопасностью отдало распоряжение 15 государственным ведомствам, включая вооруженные силы страны, несколько правоохранительных органов и шведское налоговое агентство, укрепить способность страны противостоять терроризму.
Это заявление было сделано через день после того, как правительство заявило, что страна стала объектом дезинформационных кампаний.
Саудовская Аравия и Ирак призвали базирующуюся в Джидде Организацию исламского сотрудничества провести в понедельник встречу, на которой рассмотрят вопрос об осквернении Корана в Швеции и Дании.