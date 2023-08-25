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Дания запретила сжигание Корана

Священная книга мусульман Фото: pixabay
О запрете на сжигание Корана заявил министр юстиции Дании Петер Хуммельгор, сообщает Zakon.kz.

В Дании запретили сжигание Корана.

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25 июля в Дании вновь сожгли Коран.

31 июля мигранты из Ирака сожгли Коран возле здания парламента в столице Швеции.

3 августа мигрантка из Ирана сожгла священное писание мусульман. По словам девушки, раньше она была мусульманкой, но стала христианкой.

Ранее стало известно о том, что Швеция планирует пересмотреть закон, разрешающий сожжение Корана.

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