Дания запретила сжигание Корана
Фото: pixabay
О запрете на сжигание Корана заявил министр юстиции Дании Петер Хуммельгор, сообщает Zakon.kz.
В Дании запретили сжигание Корана.
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25 июля в Дании вновь сожгли Коран.
31 июля мигранты из Ирака сожгли Коран возле здания парламента в столице Швеции.
3 августа мигрантка из Ирана сожгла священное писание мусульман. По словам девушки, раньше она была мусульманкой, но стала христианкой.
Ранее стало известно о том, что Швеция планирует пересмотреть закон, разрешающий сожжение Корана.
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