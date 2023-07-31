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Стивен Кинг продал узбекистанке право на экранизацию своего рассказа за один доллар

американский писатель Фото: wikimedia
Студентка ташкентского филиала ВГИК имени С.А.Герасимова Гульнара Иванова подписала контракт с писателем Стивеном Кингом.Она выкупила за 1 доллар права на экранизацию рассказа "Человек, который не пожимал рук", написанного в 1981 году, сообщает Zakon.kz.

Короткометражный фильм "Касание" в жанре хоррор уже победил на Nitiin International Film Festival в Малайзии в номинации "Лучший триллер" и был отмечен дипломом Student World Impact Film Festival.

Как сообщили в вузе, сейчас Гульнара при поддержке Ташкентского ВГИК заканчивает новый фильм "Открой глаза".

Его трейлер победил в номинации "Лучший трейлер" на кинофестивале The Panama Series Festival в Панаме.

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