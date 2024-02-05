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Бимон продал свое олимпийское "золото" почти за полмиллиона долларов

Легкая атлетика Продажи Медали Фото: wikimedia
Победитель летних Олимпийских игр 1968 года в Мексике, знаменитый американский прыгун Боб Бимон продал свою высшую награду за 441 тысячу долларов, сообщает Zakon.kz.

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Как передает Inside the Games, данная олимпийская золотая медаль американского легкоатлета продана через известный аукцион. 77-летний ветеран получит за свою историческую и памятную награду сумму в размере 441 000 долларов (199 111 378 млн тенге). Имя нового хозяина ценного приза держится не раскрывается.

На Олимпиаде-1968 в Мехико, Бимон одержал победу, исполнив феноменальный прыжок на 8,90 м. Эти цифры до сих пор считаются олимпийским рекордом, а прошло уже более полувека. 

Результат Боба Бимона, названный "прыжком в XXI век", в то время на 55 см превышал прежний рекорд Ральфа Бостона. 

Фантастический прыжок американца после этого держался 23 года, пока его не перебил другой представитель США Майк Пауэлл.

Рекорд 8,90 м был улучшен на 5 см, и был установлен на чемпионате мира 1991 года в Токио. Но все же, результат Бимона более 50 лет остается олимпийским рекордом и третьим результатом в истории прыжков в длину.

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