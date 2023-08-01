Во Франции мужчина погиб, играя с дочерью в аквапарке

Мэр коммуны Сен-Максемен-Ла-Сен-Бом Ален Декани заявил о том, что во в аквапарке Wonderland произошла трагедия на надувном аттракционе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DH net.be, в воскресенье из-за сильного порыва ветра в воздух подняло надувную конструкцию, на которой играл 35-летний мужчина со своей 3-летней дочерью. В результате происшествия их отбросило на 50 м в сторону. Пострадавших госпитализировали, но спасти отца не удалось. Врачи продолжают бороться за жизнь девочки.

Отмечается, что в настоящее время прокуратура проводит проверку по факту "причинения смерти и вреда здоровью по неосторожности". В момент трагедии в департаменте Вар действовал красный уровень погодной опасности из-за жары и порывов ветра, достигавших более 15 м/с.

Ранее сообщалось, что дети пострадали на аттракционе в Петропавловске.

