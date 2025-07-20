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Происшествия

Массовое отравление хлором детей в Атырау: задержан директор аквапарка

аквапарк, Атырау, дети, отравление , фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 21:06 Фото: pixabay
В Атырау задержан руководитель аквапарка Palma, где 13 июля произошло массовое отравление хлорсодержащими веществами, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 июля пишет издание "Ак Жайык".

По решению Специализированного следственного суда города в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Инцидент произошел на одном из популярных объектов семейного отдыха. По данным врачей, отравление получили более 15 человек, включая 13 детей. Трое несовершеннолетних были доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии.

Очевидцы рассказали, что в помещении внезапно появился резкий запах хлора, вода в бассейне поменяла цвет, а дети начали задыхаться и терять сознание. Родители в спешке выносили детей и вызывали скорую помощь.

По предварительным данным, причиной случившегося могла стать ошибка в дозировке хлорных реагентов при обработке воды. Владелец аквапарка подтвердил наличие технического сбоя. После происшествия заведение было временно закрыто, начались проверки со стороны прокуратуры и ДЧС.

Расследование по делу продолжается.

Ранее сообщалось, что из местного аквапарка Palma 13 детей были доставлены в больницу с признаками отравления. Посетители бассейна почувствовали резкий удушливый запах, а затем у некоторых практически одномоментно начались рвота и сильный кашель. Трое малышей без сознания попали в реанимацию. В данное время их состояние улучшилось, но они пока остаются под наблюдением врачей.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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