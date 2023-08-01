Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Японец в реалистичном костюме бордер-колли впервые вышел на публичную прогулку

Японец в реалистичном костюме бордер-колли впервые вышел на публичную прогулку Фото: скриншот с видео
В образе колли японец Токо прогулялся по парку, где вступил в игры с другими собаками и привлек внимание прохожих сообщает Zakon.kz

Как пишет Газета.ru, Токо, который ведет блог от лица колли, погулял по улицам, но не открыл свою личность, поскольку, как и детстве, опасается осуждения со стороны друзей и коллег за свои фантазии.

Как сообщалось ранее, этот японский мужчина с детства мечтал перевоплощаться в животных, и наконец сумел реализовать мечту. Круглую сумму в за костюм два миллиона иен (больше $14 161)  он выложил агентству, которое создает скульптуры для фильмов.

 Породу колли он выбрал, потому что рост этих животных близок к человеческому.


Читайте также

Во Франции мужчина погиб, играя с дочерью в аквапарке

Российская певица Натали впервые обратилась к поклонникам после смерти мужа

Ситуация в Украине: Зеленская встретилась с премьером Катара, рождаемость в стране снизилась до минимума

Елена Вебер
Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге
АФМ: Сотрудник банка вынес из хранилища более 600 млн тенге и проиграл все у букмекеров
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Какие регионы Казахстана определены для жизни кандасов и переселенцев
Какие регионы Казахстана определены для жизни кандасов и переселенцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления