Японец в реалистичном костюме бордер-колли впервые вышел на публичную прогулку

В образе колли японец Токо прогулялся по парку, где вступил в игры с другими собаками и привлек внимание прохожих сообщает Zakon.kz

Как пишет Газета.ru, Токо, который ведет блог от лица колли, погулял по улицам, но не открыл свою личность, поскольку, как и детстве, опасается осуждения со стороны друзей и коллег за свои фантазии.

Как сообщалось ранее, этот японский мужчина с детства мечтал перевоплощаться в животных, и наконец сумел реализовать мечту. Круглую сумму в за костюм два миллиона иен (больше $14 161) он выложил агентству, которое создает скульптуры для фильмов.

Породу колли он выбрал, потому что рост этих животных близок к человеческому.



