Японец, который носит костюм собаки, нашел себе друга

Переодевающийся в колли японец нашел друга, сообщает Zakon.kz.

У японца по имени Токо, перевоплощающегося в длинношерстного колли, появился новый приятель. Тот переодевается в реалистичный костюм аляскинского маламута. Их совместное видео Токо выложил на своем YouTube-канале.

В ролике два костюмированных "пса" передали дружелюбную атмосферу. Они синхронно машут лапками в камеру, гладят друг на друга, машут хвостиками и катаются по полу. Кто скрывается под костюмами животных, неизвестно. Автор канала "Я хочу быть животным" не скрывает, что всю жизнь мечтал стать зверем.

В 2023 году мужчина заказал костюм колли, заплатив за него 14 тыс. долларов. С тех пор он выпустил более 30 роликов, в которых предстает в этом образе. На его YouTube-канал подписаны почти 29 тыс. человек. В Instagram за приключениями "колли" и теперь "маламута" следят более 57 тыс. человек, а в соцсети Х у него 10,8 тыс. пользователей.

Фото: Х/toco_eevee

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