ВОЗ: Ежегодно от пассивного курения в мире умирают около 1,3 млн человек

Около 1,3 миллиона человек ежегодно умирают от вдыхания табачного дыма пассивным способом, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте ВОЗ.

"Каждый год от воздействия вторичного табачного дыма умирают около 1,3 млн человек", - говорится в докладе.

Его авторы напоминают, что пассивное курение "создает риск смерти от сердечно-сосудистых, респираторных, онкологических заболеваний, инсульта и диабета 2-го типа".



По данным ВОЗ, все страны мира независимо от уровня дохода имеют возможность сократить спрос на табачную продукцию и предотвратить возможные смерти.

В докладе позитивно оценены сдвиги, произошедшие за последние полтора десятилетия в сфере борьбы с курением. Доля курящих снизилась в мире с 22,8% в 2007 году до 17% в 2021-м, что стало результатом "коллективных и скоординированных усилий мирового сообщества".

"Если бы эта доля не уменьшилась, то сегодня было бы 300 млн дополнительных курильщиков", - констатировали эксперты.

Меры MPOWER были разработаны 15 лет назад и включают в себя мониторинг потребления табака, защиту от табачного дыма, помощь в отказе от курения, предупреждение об опасности табака, введение запрета на рекламу табака и повышение налогов на табачные изделия.



ВОЗ настоятельно призывает все страны полностью принять меры MPOWER, внедрив их в качестве передовой практики, чтобы остановить табачную эпидемию, которая ежегодно уносит жизни 8,7 млн. человек во всем мире. Кроме того, эти меры позволят противостоять лоббистским усилиям табачной и никотиновой промышленности.