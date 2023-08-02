Трампа обвиняют в обмане США

Большое федеральное жюри поддержало выдвижение обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года и беспорядках в конгрессе в январе 2021 года, сообщает Zakon.kz

В целом по информации CNN речь идет о новых обвинениях по четырем пунктам: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав".

Ранее Трампу было предъявлено два новых пункта обвинения бывшему президенту США по делу о хранении секретных документов. В июне Трампу были предъявлены обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как "незаконное хранение секретных документов", "дача ложных показаний" и "заговор с целью препятствования правосудию". Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.