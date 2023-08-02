Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Трампа обвиняют в обмане США

Трампа обвиняют в обмане США Фото: Twitter.com/realDonaldTrump
Большое федеральное жюри поддержало выдвижение обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года и беспорядках в конгрессе в январе 2021 года, сообщает Zakon.kz

В целом по информации CNN речь идет о новых обвинениях по четырем пунктам: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав".

Ранее Трампу было предъявлено два новых пункта обвинения бывшему президенту США по делу о хранении секретных документов. В июне Трампу были предъявлены обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как "незаконное хранение секретных документов", "дача ложных показаний" и "заговор с целью препятствования правосудию". Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.

Читайте также

Умер возможный старейший житель Земли

Ситуация в Украине: в ВСУ признают проблемы с мобилизацией, посла Польши вызвали в МИД

ВОЗ: Ежегодно от пассивного курения в мире умирают около 1,3 млн человек

Елена Вебер
Трамп Дональд США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения
Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления