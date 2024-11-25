Федеральные дела против Трампа прекратили в США

Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против избранного президента Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил директор по коммуникациям переходной команды республиканца Стивен Чун, назвав решение "главной победой для верховенства права".

"Сегодняшнее решение министерства юстиции завершает неконституционные федеральные дела против президента Трампа", – цитирует The guardian директора.

22 ноября 2024 года судья Нью-Йорка предоставил Дональду Трампу в связи с победой на выборах разрешение ходатайствовать о прекращении уголовного дела, по которому в мае его признали виновным по 34 пунктам.

Отметим, что Трамп являлся фигурантом уголовных и гражданских дел. Как отмечали иностранные СМИ, это чрезвычайно уникальная позиция: никогда ранее обвиняемый в совершении уголовного преступления не избирался на высшую государственную должность, а бывшему президенту до прошлого года никогда не предъявлялись уголовные обвинения.