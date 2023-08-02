В США компания выпустила пиво из переработанной воды из душа и сточных вод

Калифорнийская компания использовала свой опыт переработки воды для создания пива из сточных вод жилого дома в Сан-Франциско, сообщает Zakon.kz.

Компания Epic Cleantec, занимающаяся очисткой воды в Сан-Франциско, создала пиво, приготовленное на основе переработанной воды из душевых, раковин и стиральных машин в 40-этажном элитном жилом доме Fifteen Fifty.



В настоящее время пиво не продается, поскольку правила запрещают использовать переработанные сточные воды в коммерческих напитках. Как сообщается, оно пользовалось большим успехом на конференции, посвященной технологиям устойчивого развития зданий.



Компания выпустила чуть более 7 тыс. банок, но в качестве не коммерческого, а образовательного продукта.

В настоящее время компания ведет переговоры с другими пивоваренными заводами по всему миру. Представители компании утверждают, что их продукт экологически дружелюбный, а также безопасный в употреблении.