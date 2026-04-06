Очистить сточные воды на озере Жасыбай поручено акимату Павлодарской области

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в своем ответе на депутатский запрос рассказал о планах по очистке сточных вод на озере Жасыбай, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в ряде курортных зон из-за протяженного расположения баз отдыха вдоль береговой линии либо сложного горного рельефа с каменистыми грунтами строительство централизованных канализационных сетей является экономически нецелесообразным.

"В целом в туристической зоне "Озеро Жасыбай" функционируют 55 субъектов предпринимательства. Для решения вопроса очистки сточных вод акимату Павлодарской области даны поручения по разработке оптимальных проектных решений с учетом рельефа местности, состава сточных вод и доступных технологий", – говорится в ответе.

Также акимату поручено выделить средства на разработку проектной документации для установки локальных очистных сооружений в туристической зоне "Озеро Жасыбай".

