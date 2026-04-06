#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
470.46
543.1
5.86
Общество

Очистить сточные воды на озере Жасыбай поручено акимату Павлодарской области

Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в своем ответе на депутатский запрос рассказал о планах по очистке сточных вод на озере Жасыбай, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в ряде курортных зон из-за протяженного расположения баз отдыха вдоль береговой линии либо сложного горного рельефа с каменистыми грунтами строительство централизованных канализационных сетей является экономически нецелесообразным.

"В целом в туристической зоне "Озеро Жасыбай" функционируют 55 субъектов предпринимательства. Для решения вопроса очистки сточных вод акимату Павлодарской области даны поручения по разработке оптимальных проектных решений с учетом рельефа местности, состава сточных вод и доступных технологий", – говорится в ответе.

Также акимату поручено выделить средства на разработку проектной документации для установки локальных очистных сооружений в туристической зоне "Озеро Жасыбай".

Ранее мы писали, что некоторые курорты не справляются с потоком туристов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: