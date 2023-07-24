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Урок для всей родни – Садыр Жапаров об аресте своего племянника

президент Кыргызстана Фото: wikimedia
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал журналистам задержание своего племянника. Он заявил, что эта ситуация "будет уроком для остальных моих родственников", сообщает Zakon.kz.

По словам Садыра Жапарова, в борьбе с коррупцией нет своих и чужих. Все уличенные в нарушении законов будут привлекаться к ответственности вне зависимости от степени родства с первыми лицами государства, сообщает 24.kg.

"Сейчас другое время. Ко всем одинаковое отношение. Если замешан в коррупции, будешь арестован. Выйдешь, если возместишь нанесенный государству ущерб в двойном размере. В противном случае будешь сидеть. Если я вмешаюсь и скажу не арестовывать этого брата, то остальные тоже начнут нарушать закон. У кыргызов есть хорошие слова: "Одно наказание – урок тысячам".Садыр Жапаров

Племянника президента Улана Жапарова обвиняют по статье "Коррупция" УК КР. Дело расследует следственная служба МВД.

Улан Жапаров приходится сыном Ракымжану Жапарову – двоюродному брату Садыра Жапарова.

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