Урок для всей родни – Садыр Жапаров об аресте своего племянника

Фото: wikimedia

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал журналистам задержание своего племянника. Он заявил, что эта ситуация "будет уроком для остальных моих родственников", сообщает Zakon.kz.

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