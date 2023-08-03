Ожесточенные бои развернулись в крупнейшем лагере палестинских беженцев в Ливане

В ночь на 3 августа, спустя два дня после срыва договоренности о прекращении огня, в крупнейшем ливанском лагере для палестинских беженцев Айн аль-Хильва развернулись ожесточенные бои, сообщает Zakon.kz.

Столкновения вновь вспыхнули в лагере еще во вторник. Однако в ночь на четверг обстрелы усилились. Не смотря на то, что вечером 31 августа конфликтующие стороны достигли соглашения о прекращении огня.

Мощные взрывы сотрясли крупнейший лагерь Айн аль-Хильва на юге Ливана. После продолжились ожесточенные столкновения.

Как пишет Синьхуа, в район было направлено много ливанских солдат. Министр внутренних дел Ливана Бассам Мавлави подчеркнул, что "армия выполняет все свои обязанности в этом регионе, как и в других, несмотря на сложную обстановку".

Обострилась обстановка в лагере палестинских беженцев в конце минувшей недели. Тогда в столкновениях погибли 11 человек и более 40 получили ранения.

Ранее военные, которые совершили в Нигере государственный переворот, сообщили об открытии границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом.