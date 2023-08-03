Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Иране объявили двухдневные выходные из-за небывалой жары

жара в Иране Фото: pixabay
В среду в Иране началась двухдневная остановка работы предприятий и государственных учреждений, поскольку ожидается, что температура воздуха по всей стране достигнет 40 градусов и выше.

В среду в Иране началась двухдневная остановка работы предприятий и государственных учреждений, поскольку ожидается, что температура воздуха по всей стране достигнет 40 градусов и выше, сообщает UPI.

В Министре здравоохранения страны предупредили о негативном влиянии жары на здоровье людей, а медицинские центры приведены в состояние готовности к оказанию медицинской помощи при тепловых заболеваниях.

"В связи с небывалой жарой в эти дни, в целях защиты здоровья граждан, правительственный совет согласился с предложением министерства здравоохранения закрыть в среду и четверг предприятия по всей стране".пресс-секретарь правительства Ирана Али Бахадори Джахроми

В связи с повышенным спросом на электроэнергию в Иране во вторник отключились несколько электростанций, а в некоторых городах были зафиксированы перебои в подаче электроэнергии.

Замминистра здравоохранения Ирана Саид Карими отметил, что люди старше 65 лет и младше 4 лет особенно уязвимы к воздействию жаркой погоды. Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и высоким кровяным давлением, также более уязвимы к перегреву.

Читайте также

Премьер Канады Джастин Трюдо объявил о расставании с супругой

В Узбекистане за многоженство осудили 38 человек

Футболиста-любителя загрыз крокодил в Пуэрто-Рико

Данияр Кунафин
Интересное Иран
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы: Доверять контролю надзорных органов за качеством продуктов питания на полках нельзя
Казахстанцы не верят проверкам продуктов питания и требуют запретить "пакистанский" чай
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
Как изменится система отбывания наказания в колониях Казахстана
Почему тысячи заключенных в Казахстане придется переводить из одних колоний в другие
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления