В Иране объявили двухдневные выходные из-за небывалой жары

В среду в Иране началась двухдневная остановка работы предприятий и государственных учреждений, поскольку ожидается, что температура воздуха по всей стране достигнет 40 градусов и выше.

В среду в Иране началась двухдневная остановка работы предприятий и государственных учреждений, поскольку ожидается, что температура воздуха по всей стране достигнет 40 градусов и выше, сообщает UPI.



В Министре здравоохранения страны предупредили о негативном влиянии жары на здоровье людей, а медицинские центры приведены в состояние готовности к оказанию медицинской помощи при тепловых заболеваниях.

"В связи с небывалой жарой в эти дни, в целях защиты здоровья граждан, правительственный совет согласился с предложением министерства здравоохранения закрыть в среду и четверг предприятия по всей стране". пресс-секретарь правительства Ирана Али Бахадори Джахроми

В связи с повышенным спросом на электроэнергию в Иране во вторник отключились несколько электростанций, а в некоторых городах были зафиксированы перебои в подаче электроэнергии.

Замминистра здравоохранения Ирана Саид Карими отметил, что люди старше 65 лет и младше 4 лет особенно уязвимы к воздействию жаркой погоды. Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и высоким кровяным давлением, также более уязвимы к перегреву.