16 туристов заблокированы в Грузии после схода оползня
Фото: pxhere
В селе Шови в высокогорном грузинском регионе Рача сошел оползень. Под оползень попали 16 человек, в том числе дети, сообщает Zakon.kz.
По информации Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, на место уже направляются спасательные отряды, техника, два вертолета.
Информации о пострадавших пока нет.
Как пишет местное издание Mtis Ambebi, известно лишь, что отрезанными от мира оказались десять взрослых и шестеро детей.
Ранее стало известно, что в Туркестанской области нашли тело пропавшего туриста.
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