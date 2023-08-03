16 туристов заблокированы в Грузии после схода оползня

В селе Шови в высокогорном грузинском регионе Рача сошел оползень. Под оползень попали 16 человек, в том числе дети, сообщает Zakon.kz.

По информации Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, на место уже направляются спасательные отряды, техника, два вертолета.

Информации о пострадавших пока нет.

Как пишет местное издание Mtis Ambebi, известно лишь, что отрезанными от мира оказались десять взрослых и шестеро детей.

Ранее стало известно, что в Туркестанской области нашли тело пропавшего туриста.